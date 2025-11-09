鄭麗文昨出席馬場町秋祭 今稱「KMT鄭在改變」 網友看法兩極

國民黨主席鄭麗文昨出席在台北市馬場町公園舉行的白色恐怖追思活動，她表示，這場悼念是紀念政治受難者，與共諜吳石無關。鄭麗文今在臉書貼出昨日致詞影片，質疑威權的幽靈箝制言論，與當局者不同意見就被視為雜質？影片以「KMT鄭在改變」結尾。這則貼文吸引不少網友留言，看法兩極。

鄭麗文指出，在民主轉型後超過30年的今天，今年再次看到執政當局用國安的理由，可以隨意把國民驅逐出境，只因對方是陸配；可以因意識形態跟當權者不同，就被視為雜質，不但查水表甚至祭出司法，嚴重的倒退。

鄭麗文說，威權的幽靈、箝制自由的幽靈再次籠罩台灣，今年史無前例看到在台灣跨越所有政治光譜的公民團體、學者專家，共同發表聲明站在一起，因為這是台灣的底線，這是大家的最大公約數，在自由民主的體制裡，所有人民不分統獨、藍綠、左右，都應該享有言論自由，這是作為人最起碼的尊嚴。

有網友在留言讚鄭麗文有擔當、不為黨內外雜音，也有人表示，支持主席做對的事、走對的路；不過，也有人批評鄭麗文追思敵人，在打蔣中正的臉嗎？另有支持者建議鄭麗文低調、謹言慎行，不要讓對手做文章。這則貼文從上午10時到中午12時左右，已被分享、轉貼近200次。