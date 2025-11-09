泛藍議員新藍圖連線辦青年營 學員心得：想參加里長選舉

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
泛藍議員組成的「新藍圖連線」本周末舉辦兩天一夜的「青年政連線、共創新藍圖」青年營隊，超過40名來自各縣市的學員參與。圖／新北市議員陳偉杰提供
泛藍議員組成的「新藍圖連線」本周末舉辦兩天一夜的「青年政連線、共創新藍圖」青年營隊，超過40名來自各縣市的學員參與。圖／新北市議員陳偉杰提供

泛藍議員組成的「新藍圖連線」本周末舉辦兩天一夜的「青年政連線、共創新藍圖」青年營隊，超過40名來自各縣市的學員參與，新北市議員蔡淑君、白珮茹、陳偉杰、宋雨蓁、呂家愷分享從政心得，立委葛如鈞、陳菁徽也帶來「AI世代下的政策變革」、「政治人物化身KOL」主題，讓不少青年對從政有不同想像，不少人更決心要參選里長，跨出第一步。

市議員白珮茹以守護東北漁場及爭取汐東線捷運兩案為例，透過影音記錄分享自身如何與選區民眾溝通，透過環評程序公聽會避免風電廠商影響漁民生計，更走上街頭向中央爭取拖延已久的汐東線捷運。

白珮茹強調，基層民代雖然辛苦，但付出心力之後換來民眾安居樂業十分值得，勉勵有志從政的青年必須發自內心想要成為人民代言人，平日就要多和人接觸，瞭解百工百業想法。

市議員蔡淑君則分享自己在林口連任五屆的心路歷程，服務的林口民眾從過去的3萬成長到如今超過13萬人，一路走來她始終如一，手機24小時從不關機，從line到粉絲專頁和臉書地方社團都是親自經營，選舉補助款全數捐出做為弱勢兒童教育用途，每天工作日常就是跑行程和彙整服務案件。

蔡淑君強調，心態對了、事情就能做對，能為選區家人們服務就很開心，她現場更展示了各大社區服務逐一詳盡表列的資料，讓學員大開眼界掌聲連連。

市議員陳偉杰從自身經歷向學員娓娓道來，無論是在立法院「林德福學校」擔任國會助理時，學習政策研析與紮根永和服務基層，最後得到黨中央徵召來到包山包海管最寬的台灣頭北海岸選區，自己一路走來並不輕鬆，尤其淡水八里三芝石門地區幅員遼闊，即便一天十數個行程、努力親近選民加強互動，還是會被民眾開玩笑「比較常在電視看到你」。

陳偉杰也向學員強調十分感謝自己的服務團隊，因為同仁齊心合力，才能兼顧基層會勘跑攤、議會問政及參與政論節目針對時事說明政黨立場。

市議員宋雨蓁則向學員說明擔任平地原住民議員的重要性，尤其是讓原民權益更加受到重視，是進步城市的重要象徵，自己全新北29區都要跑，但在所有議員的暖心協助下，讓服務族人的工作也更加順利。

市議員呂家愷則向學員強調，雖然服務基層是不可或缺的工作，但越接近選舉期間，選民同樣關心政黨和民代對於國際局勢的理解、以及對兩岸關係的立場態度，因此做為政治人物，必須能掌握時事提出論述，才能贏得民眾信任。

現場不少學員表示有志參與里長選舉，也更深刻理解民代工作內容與應該做好的準備。

