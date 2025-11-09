趙少康罷免投票涉亮票遭起訴 羅智強質疑司法追殺

快訊

中央社／ 台北9日電

前中廣董事長趙少康在罷免案投票時涉嫌亮票，遭台北地檢署依違反選罷法起訴，並請法院從重量刑。國民黨團書記長羅智強今天說，從未聽聞有因亮票而遭判刑者，檢察官卻仍執意起訴，還要求法院從重量刑，這是否又是司法追殺。

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱接受中央社記者訪問時表示，檢察官只是依其職責起訴，而趙少康身為公眾人物，一舉一動備受社會關注，當事人有沒有意圖、犯意，是由法院審理，且這起事件有那麼多人看到，如果檢察官沒有起訴，會不會也有人認為是檢察官失職。

鍾佳濱指出，法律有明定條文，如果認為不合時宜，羅智強身為立法委員，可本於職責提出修法，讓法律更加明確，現在立法者卻反過頭來質疑依法執行的檢察官，顯然不當；大家各司其職，檢察官只是依法追訴，罪責是否相當，最後要由法官審理。

趙少康今年7月26日罷免案投票時，展示選票讓媒體拍攝，涉嫌亮票。台北地檢署11月6日偵查終結，依違反選罷法起訴趙少康，趙少康回應表示，尊重司法是他一向的態度，一切依法論法。

國民黨立法院黨團書記長羅智強今天透過臉書聲援趙少康，他說，726反惡罷投票，趙少康不小心把選票的背面當成正面展示給記者拍攝，第一時間即承認錯誤，表示「一時失誤，做了錯誤示範」，趙少康應訊時，也向檢察官如實還原726當天的過程，但檢察官仍提起公訴，並指趙少康「犯後態度不佳」，還要法院「從重量刑」。

羅智強認為，大罷免期間，趙少康全力支援反惡罷活動，甚至自己辦了兩場大型造勢活動。如趙少康所說，反惡罷的立場無人不知，根本不需要故意亮票表明心跡，並無違法動機。選罷法也規定，若投票人亮票後，「經選務人員制止並要求其退出，卻拒絕離開或繼續亮票」，才構成犯罪。

鄭麗文昨出席馬場町秋祭 今稱「KMT鄭在改變」 網友看法兩極

國民黨主席鄭麗文昨出席在台北市馬場町公園舉行的白色恐怖追思活動，她表示，這場悼念是紀念政治受難者，與共諜吳石無關。鄭麗文...

指蕭美琴演講並非歐洲議會邀請 許宇甄：把國家利益變政治表演秀

副總統蕭美琴前天赴歐洲議會發表演說，國民黨立委許宇甄批評，我外交政策正呈現「務虛化」，急於營造漂亮照片、影片等，把外交工...

質疑趙少康亮票案是司法追殺 羅智強：奉旨辦案？

中廣前董事長、資深媒體人趙少康罷免亮票案中，趙少康遭檢察官認定2次故意亮票，依法起訴求從重量刑。國民黨立委羅智強批評，趙...

鄭麗文秋祭追思惹議 前立委：明年國民黨候選人會很辛苦

國民黨主席鄭麗文昨出席「一九五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於傳出該活動亦紀念共諜吳石，引發爭議，鄭也強調與吳石無...

稱台灣面臨價值選擇 邱議瑩：支持柯志恩就是投給鄭麗文

爭取民進黨高雄市長提名的立委邱議瑩今天指出，前總統蔡英文、副總統蕭美琴為台灣民主發聲，國民黨主席鄭麗文卻在追思共諜。台灣...

推停砍公教年金 徐巧芯游顥提軍人年金隨物價調整修法

公教年金停砍成近期熱門話題，國民黨立委徐巧芯、游顥針對軍人年金也提案修法，認為當消費者物價指數累計成長率達正3%時就該調...

