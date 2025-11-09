快訊

花椰菜切完別急著下鍋煮！ 專家曝「多1步驟」抗氧化效果提升3倍

鳳凰路徑恐複製丹娜絲「百年罕見僅3.31%」氣象署曝原因

陸社交平台瘋傳藝人吳亦凡死訊 但尚未獲官方證實

蕭副總統與蔡英文訪歐 總統：台灣是國際可信賴夥伴

中央社／ 台北9日電

副總統蕭美琴結束訪歐行程今天清晨搭機返台，前總統蔡英文昨晚搭機出訪德國出席「柏林自由會議」。總統賴清德說，台灣是國際社會可信賴夥伴，將與歐洲及所有理念相近的朋友站在一起，持續向世界展現台灣人守護民主自由的信念與決心。

賴總統透過臉書發文表示，謝謝蕭副總統接受重任，也感謝「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」的邀請，讓蕭副總統能在歐洲議會舉行的峰會發表演說，向世界展現台灣堅定的價值與信念。

賴總統說，昨晚前總統蔡英文也啟程前往歐洲，應邀到德國出席首屆「柏林自由會議」，祝福她此行圓滿順利，持續深化台灣與民主夥伴的合作。

賴總統進一步指出，感謝所有第一線外交人員的努力，持續替台灣在國際舞台上堅定前行。台灣是國際社會可信賴的夥伴，將與歐洲及所有理念相近的朋友站在一起，持續向世界展現台灣人守護民主自由的信念與決心。

蔡英文 賴清德 蕭美琴

延伸閱讀

稱台灣面臨價值選擇 邱議瑩：支持柯志恩就是投給鄭麗文

蕭美琴赴歐演說過程保密 賴總統多次開會掌握進度

蔡英文啟程訪歐 讚蕭美琴登歐洲議會演說對台灣意義非凡

回嗆蔡英文年改交接說 羅智強：馬英九沒要把公教逼上絕路

相關新聞

鄭麗文昨出席馬場町秋祭 今稱「KMT鄭在改變」 網友看法兩極

國民黨主席鄭麗文昨出席在台北市馬場町公園舉行的白色恐怖追思活動，她表示，這場悼念是紀念政治受難者，與共諜吳石無關。鄭麗文...

指蕭美琴演講並非歐洲議會邀請 許宇甄：把國家利益變政治表演秀

副總統蕭美琴前天赴歐洲議會發表演說，國民黨立委許宇甄批評，我外交政策正呈現「務虛化」，急於營造漂亮照片、影片等，把外交工...

質疑趙少康亮票案是司法追殺 羅智強：奉旨辦案？

中廣前董事長、資深媒體人趙少康罷免亮票案中，趙少康遭檢察官認定2次故意亮票，依法起訴求從重量刑。國民黨立委羅智強批評，趙...

鄭麗文秋祭追思惹議 前立委：明年國民黨候選人會很辛苦

國民黨主席鄭麗文昨出席「一九五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於傳出該活動亦紀念共諜吳石，引發爭議，鄭也強調與吳石無...

稱台灣面臨價值選擇 邱議瑩：支持柯志恩就是投給鄭麗文

爭取民進黨高雄市長提名的立委邱議瑩今天指出，前總統蔡英文、副總統蕭美琴為台灣民主發聲，國民黨主席鄭麗文卻在追思共諜。台灣...

推停砍公教年金 徐巧芯游顥提軍人年金隨物價調整修法

公教年金停砍成近期熱門話題，國民黨立委徐巧芯、游顥針對軍人年金也提案修法，認為當消費者物價指數累計成長率達正3%時就該調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。