稱台灣面臨價值選擇 邱議瑩：支持柯志恩就是投給鄭麗文

爭取民進黨高雄市長提名的立委邱議瑩今天指出，前總統蔡英文、副總統蕭美琴為台灣民主發聲，國民黨主席鄭麗文卻在追思共諜。台灣已面臨價值選擇，支持國民黨立委柯志恩，就是投給鄭麗文路線。

邱議瑩今天在社群發文，蔡英文總統啟程前往柏林自由會議，持續推動民主外交；蕭美琴副總統以台灣副總統身份，首次在歐洲議會發表演說。然而，同一時間，鄭麗文卻出席活動，追思曾為中共效命、打擊國民黨的匪諜。

邱議瑩表示，這三件事可看出，在短短一週，台灣兩條路線分明。一條與世界同行，一條向威權致敬，「這清楚呈現台灣面臨的價值選擇。」

她批評，國民黨唱和中共極權、背棄民主，而高雄市長參選人柯志恩，再度擔任鄭麗文指派的高雄市黨部主委，選擇與中共路線唱和，已是不爭事實。

邱議瑩強調，支持柯志恩，就是支持鄭麗文的路線，呼籲民眾，台灣的未來需要明確選邊站。