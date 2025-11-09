民進黨高雄台南嘉義3縣市初選 10日至14日領表登記
民進黨迎戰2026大選，台南市、高雄市及嘉義縣等3個縣市首長提名初選，10日至14日領表登記，明年1月12日至17日進行初選民調；初選起跑後，黨內競逐態勢將更白熱化。
民進黨在高雄市、台南市、嘉義縣執政明年屆滿，要辦理初選，以決定提名人選。
根據民進黨初選公告，從10日至14日領表登記；至民進黨中央黨部登記時必須繳納新台幣30萬元的登記費、60萬元的民調費用以及10萬元的保證金。
完成登記後先行溝通協調，協調至12月16日前截止，如無法達成協議時，由中央黨部辦理民意調查決定提名人選；初選民調期間為明年1月12日至1月17日。
雖尚未登記，但民進黨內初選早已升溫，高雄市部分，爭取黨內提名的立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑近期都分別提出市政願景、舉辦造勢活動，爭取選民支持。
有意爭取民進黨提名參選台南市長的立委林俊憲與陳亭妃，則是頻頻隔空較勁，選戰進入白熱化。
至於嘉義縣部分，立委蔡易餘已表態競逐，民進黨嘉義縣議員黃榮利則是潛在挑戰者。
