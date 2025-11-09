外交部協助環境部組團赴COP30 台灣一起拚為主軸

快訊

中央社／ 台北9日電

COP30將在巴西登場，外交部循例協助環境部組團與NGO團體與會。因外交部爭取到追加預算，得以持續辦理推案影片，今年以「全球共作 台灣一起拚」為主軸，傳達願與各國攜手對抗氣候變遷的決心。

聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）第30次締約方會議（COP30）將於10日至21日在巴西亞馬遜雨林城市貝倫市（Belem）舉行，會前的領袖峰會則於6日至7日率先登場，約有50多國國家元首和政府首腦出席會議。

台灣自1995年德國柏林COP1起皆組團參與年度活動，但巴西現任總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）立場親中，曾於2024年11月20日與中國國家主席習近平簽署並發表聯合聲明表達對「一中原則」支持，使台灣參與COP30活動難度提高。

對此，外交部回應中央社提問表示，今年外交部將循例協助主政部會環境部組團，與國內其他NGO團體共同與會，持續秉持「專業、務實、有貢獻」的精神積極與會歷屆COP，今年將於COP會期與各國代表團充分交流及活動，以展現台灣願與各國攜手對抗氣候變遷的決心。

為爭取國際支持台灣參與UNFCCC，外交部每年在會議期間推出宣介影片，去年影片「淡藍小點的未來」（Our Pale Blue Dot）聚焦台灣協助友邦因應氣候變遷的努力，也傳達台灣願與全球夥伴共同追求環境永續的訊息。

然而，外交部2025年媒宣費遭立法院全刪，是否影響今年推案。外交部指出，上半年主要透過自行設計圖卡，並與駐外館處社群串連等方式進行宣介。

外交部說明，外交部下半年透過追加預算爭取到部分媒宣費，得以續辦理UNFCCC推案文宣影片策製，並以「全球共作 台灣一起拚」為主軸，委外拍攝短片，傳達台灣善盡世界公民角色及積極參與全球議題的決心。

外交部 影片 氣候變遷 環境部

