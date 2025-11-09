陸不滿蕭美琴歐洲議會演說 徐國勇：讓中國繼續不開心下去

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨秘書長徐國勇。圖／聯合報系資料照片
副總統蕭美琴應邀出席IPAC峰會，並以「台灣是世界在動盪變局中可信賴的夥伴」為題發表演說，引發中國駐歐盟使團抗議。民進黨秘書長徐國勇今指出，「中國什麼都不開心，只有讓它繼續不開心下去」。

徐國勇上午出席「第10屆電器盃節能公益路跑-鳴槍開跑」，針對蕭美琴在IPAC峰會發表專題演說，徐國勇說，全世界都肯定台灣的自由民主，所以蕭副總統到歐洲演講，對台灣是很重要的外交活動，全國民眾都很高興，這是台灣自由民主在世界受到肯定最大的鼓勵。

至於中國對此不開心，徐國勇表示，「中國什麼都不開心，也只有讓它繼續不開心下去」。

針對民進黨台北市長人選，徐國勇說，選對會正在一一徵詢各方中。

