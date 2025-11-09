快訊

推停砍公教年金 徐巧芯游顥提軍人年金隨物價調整修法

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
公教年金停砍成近期熱門話題，國民黨立委徐巧芯（圖）、游顥針對軍人年金也提案修法，認為當消費者物價指數累計成長率達正3%時就該調整退休俸及遺屬年金。圖／聯合報系資料照片
公教年金停砍成近期熱門話題，國民黨立委徐巧芯（圖）、游顥針對軍人年金也提案修法，認為當消費者物價指數累計成長率達正3%時就該調整退休俸及遺屬年金。圖／聯合報系資料照片

公教年金停砍成近期熱門話題，國民黨立委徐巧芯游顥針對軍人年金也提案修法，認為當消費者物價指數累計成長率達正3%時就該調整退休俸及遺屬年金，才能及時因應物價上漲問題，除維護退役人員基本生活與尊嚴，也避免影響現役官士兵信心與士氣。

立法院司法及法制委員會近日初審完成攸關公務員、公立學校教師停砍年金的相關修法草案，當初許多提案版本當中除表示要「停砍」外，也都包含「定期檢討」的精神，希望制度仍要配合物價、經濟環境來調整。

現在除公教外，徐巧芯及游顥也提案「陸海空軍軍官士官服役條例第三十九條條文修正草案」，認為當物價有一定變動時，就該來調整比率，以維護退伍軍官、士官及其遺族的基本生活，確保退休人員生活安定。

徐巧芯說明，現行規定須待消費者物價指數累計成長率達正負5%時，才能啟動退休俸及遺屬年金調整，實際運作上間隔時間過長，難以及時反映物價上漲，導致退除役軍職人員及遺族生活受影響；尤其近年國際政經環境變動劇烈，物價持續攀升，軍職退撫給付若未能隨通膨適度調整，不僅難以維護退役人員的基本生活與尊嚴，也影響現役官士兵對長期服役的信心與士氣。

徐巧芯指出，釋字第783號意旨「應適時調整退休給付以維持實質價值」，因此，為提升制度即時性與保障性，將推動修正「陸海空軍軍官士官服役條例」第39條，規定當消費者物價指數累計成長率達正3%時即調整，且調整比率不得低於成長率之二分之一。另外，參酌國民年金及老農津貼相關規定，消費者物價指數累計成長率為零或負數時不予調整，使制度更合理與完善。

公教年金停砍成近期熱門話題，軍人年金議題也引發討論。圖／聯合報系資料照片
公教年金停砍成近期熱門話題，軍人年金議題也引發討論。圖／聯合報系資料照片

徐巧芯 游顥 公教 修法 通膨 軍人

