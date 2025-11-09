快訊

陳其邁臉書發文力挺 蘇巧慧感謝但對一事有意見

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
高雄市長陳其邁（右）今天發文力挺立委蘇巧慧（左）參選新北市長。圖／摘自高雄市長陳其邁臉書
高雄市長陳其邁（右）今天發文力挺立委蘇巧慧（左）參選新北市長。圖／摘自高雄市長陳其邁臉書

民進黨選對會決定建議提名立委蘇巧慧參選新北市長，高雄市長陳其邁發文力挺她「是最合適下個階段新北市市長的人選」，蘇巧慧今天受訪表示，陳其邁市長在城市治理與行銷都非常優秀值得她學習，她非常感謝陳的鼓勵，不過他對陳其邁貼出的合照有想法「我覺得他照片可以選得再漂亮一點，我跟他有很多漂亮照片啊，我等下會把它貼出來」。

高雄市長陳其邁稍早在臉書發文指出，新北是台灣人口最多的城市，是台灣北部北北基桃生活圈的重要都市，有山、有海、也有人口稠密的市區，需要一位有衝勁、能創新又會做事的新市長。他相信蘇巧慧是最合適下個階段新北市市長的人選「全力支持巧慧，巧慧加油」。

蘇巧慧今天表示，說同事其實有一點點不好意思，但他們確實是在立法院同時擔任過立法委員，陳其邁市長一直是她非常尊敬政治上的學長，尤其是他在擔任高雄市長之後，不管是在招商、城市治理與城市行銷，種種面向都表現得非常優秀，是未來她希望能夠學習，讓新北市是有活力、進步力、創造力的地方。

蘇巧慧說，其邁市長今天願意發文這樣鼓勵她真的非常感謝，唯一就是說「我覺得他照片可以選得再漂亮一點，我跟他有很多漂亮的照片啊，我等一下會把它貼出來」。

立法委員蘇巧慧（中）今天出席立委吳秉叡（右）氣墊樂園活動，左一為市議員翁震州。記者葉德正／攝影
