備戰2026 預設新北藍白對手為誰？蘇巧慧這樣說
立委蘇巧慧將獲民進黨提名參選新北市長，今天他出席立委吳秉叡氣墊樂園活動，被問到預設藍白對手為誰時表示，她準備參選有一段時間且非常努力，目標就是要贏得2026為市民服務機會，跟任何其他競爭對手沒有相關，會按照自己步調成為新北市民最值得信任、能帶來新意的候選人。
新北市長綠營人選已定於一尊，藍白沒有結果，蘇巧慧今天說，她準備參選新北市長已經有一段時間，而且非常的努力，不管是在國會問政持續，或提出地方政見，並在地方勤走基層，都是為了能在2026年贏得服務全新北市民的機會。
蘇巧慧說，這是她自己的志願，跟任何其他有多少人、有什麼樣的人出來成為競選的對手都沒有相關，所以她會照著自己的步調，成為新北市民最值得信任，且最能給城市帶來新意的候選人。
蘇巧慧日前表示要籌組最強團隊，蘇巧慧說，一直以來我們團隊除了很多優秀年輕人，也有很多資深的前輩走在前面帶領，在各項事務上把關與討論，例如他身旁的學長立委吳秉叡、後進議員翁震州，有三代政治工作者。
蘇巧慧說，她會廣納各界，不管是已有政治經驗，或第一次想加入這麼大的公民運動，為社會一起奉獻的年輕人，她們都非常、非常歡迎。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言