備戰2026 預設新北藍白對手為誰？蘇巧慧這樣說

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
立法委員蘇巧慧今天出席大秉叔叔氣墊樂園活動。記者葉德正／攝影
立法委員蘇巧慧今天出席大秉叔叔氣墊樂園活動。記者葉德正／攝影

立委蘇巧慧將獲民進黨提名參選新北市長，今天他出席立委吳秉叡氣墊樂園活動，被問到預設藍白對手為誰時表示，她準備參選有一段時間且非常努力，目標就是要贏得2026為市民服務機會，跟任何其他競爭對手沒有相關，會按照自己步調成為新北市民最值得信任、能帶來新意的候選人。

新北市長綠營人選已定於一尊，藍白沒有結果，蘇巧慧今天說，她準備參選新北市長已經有一段時間，而且非常的努力，不管是在國會問政持續，或提出地方政見，並在地方勤走基層，都是為了能在2026年贏得服務全新北市民的機會。

蘇巧慧說，這是她自己的志願，跟任何其他有多少人、有什麼樣的人出來成為競選的對手都沒有相關，所以她會照著自己的步調，成為新北市民最值得信任，且最能給城市帶來新意的候選人。

蘇巧慧日前表示要籌組最強團隊，蘇巧慧說，一直以來我們團隊除了很多優秀年輕人，也有很多資深的前輩走在前面帶領，在各項事務上把關與討論，例如他身旁的學長立委吳秉叡、後進議員翁震州，有三代政治工作者。

蘇巧慧說，她會廣納各界，不管是已有政治經驗，或第一次想加入這麼大的公民運動，為社會一起奉獻的年輕人，她們都非常、非常歡迎。

立法委員蘇巧慧（後排中）、立委吳秉叡（後排右一）與市議員翁震州（左一）今天在丹鳳國小與小朋友同樂。記者葉德正／攝影
立法委員蘇巧慧（後排中）、立委吳秉叡（後排右一）與市議員翁震州（左一）今天在丹鳳國小與小朋友同樂。記者葉德正／攝影

蘇巧慧 吳秉叡 新北 政見 民進黨

