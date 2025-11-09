【即時短評】鄭主席願赴馬場町求和解 賴主席願去慈湖宣示反共？

國民黨主席鄭麗文昨赴台北市馬場町紀念公園出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。因所謂白色恐怖時期政治受難者，包含諸多早年滲透台灣的中共地下黨員、情報人員及左翼人士，因而引發爭議。

從國民黨內反映，即可嗅出些許異樣訊息：台北市長蔣萬安說，「我們應該紀念那些捍衛中華民國、保衛台灣、為中華民國犧牲奉獻的前輩」；新北市長侯友宜直言「要符合社會期待」。至於綠營，則更似「撿到槍」、痛批鄭麗文「祭拜叛國者」、「讓蔣委員長心寒」。

在早年戒嚴時期，台灣政治是「反國民黨政權」與「反共」兩股勢力的鬥爭；戒嚴時期的「黨外」不僅是民進黨的前身，甚至還包括一些左翼及「紅統」勢力，他們的共同的政治目標是反對國民黨政權，從許多政治犯的身分即可證明。因而，若是紀念整個「白色恐怖」，很難擺脫紅色左翼的成分。

弔詭的是，綠營長期掌握白色恐怖話語權，何來像如今如此「鑑別敵我」？例如馬場町成為白色恐怖紀念公園，還是出自1998年時任台北市長陳水扁的決定。當年罕聞有人提起在馬場町設立紀念公園是「紀念共諜」，吳石對台灣社會而言仍是個陌生的人物。畢竟炒作白色恐怖對綠營來說，就是一門政治正確的好生意，可凸顯國民黨威權統治的不義，從而強化反國民黨統治的正當性。

2013年，中共於北京西山建立「無名英雄廣場」，紀念早年在台灣被國民黨政府以匪諜罪名處決的「隱蔽戰線烈士」後，外界才開始挖掘「吳石案」等，進而發現促轉會平反的白色恐怖受難者，有四百多人名列北京西山無名烈士碑，部分「台獨烈士」和中共地下黨工作者甚至「系出同門」。

原本綠營引以為傲的「白色恐怖敘事」，從此「染上了紅」，馬場町不再是可以用來消費、證明反國民黨正當性的「純粹」白色恐怖勝地，也惹上「祭拜共諜的親中媚共祭壇」塵埃；陳水扁市長當年原欲高舉人權而標榜的決策，在兩岸高度對立的政治環境下反而顯得尷尬。

時至今日，歷史的糾葛與兩岸政治變化又進入到另一層次。且不論鄭麗文是否錯估形勢、訊息，是否誤判而參加這場祭典，如今她既身為黨主席，就得概括承受黨內外一切「指點」，包括批評她站在國民黨傳統史觀與意識形態的對立面。

鄭麗文認為是在尋求「和解」，她說「白色恐怖不應為政治鬥爭的廉價工具，歷史不是某個政黨的專利」，自有試圖摘下綠營長久披掛在身的白色恐怖勳章的主動出擊意圖，卻也引起藍營不安，憂心國民黨被「染紅」。鄭主席祭出這把雙面刃，國民黨這把老骨頭能經受得起？

但話說回頭，若真認為今天台灣社會的主流民意是「反共保台」，且這個價值高於過去基於白色恐怖敘事而高喊的人權與「轉型正義」，那麼國民黨政府當年為了遏阻共黨滲透而採取的種種鐵腕措施，豈不也該同步轉身為值得歌頌的英雄故事？綠營乃至賴清德是否也該還蔣介石前總統一個公道，如果1949年後沒有他帶領「反共保台」，台灣早已被赤化，哪還有現在的自由民主？

鄭主席既敢「勇闖馬場町」，賴主席又豈能連去趟慈湖的勇氣都沒有？或許這對長期撕裂的台灣社會來說，才是真正可貴的「和解」。