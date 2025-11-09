蕭副總統：台灣人民該有參與國際社會的機會

副總統蕭美琴結束訪歐行程今天清晨搭機返台，她在國賓門發表談話表示，台灣國際處境很困難，但始終沒退縮；她相信台灣人民與世界的公民一樣，都該有參與國際社會的機會。

蕭副總統在外交部長林佳龍陪同下，於歐洲時間7日下午現身在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」大會，並以「Taiwan: A Trusted Partner ina Volatile World」（台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴）為題發表演說。蕭副總統結束訪歐行程，今天清晨搭乘中華航空班機返抵台灣，外交部政務次長吳志中也前往桃園國際機場接機。

蕭副總統在國賓門發表談話表示，這次奉總統賴清德指派，應「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）邀請，在7日出席歐洲議會舉行的布魯塞爾年會，由林佳龍陪同前往；這次有幸代表台灣在IPAC年會「台灣專題」場次中，向歐洲與來自各國國會議員、公民社會代表及媒體朋友，分享台灣的民主故事，期待國際社會對台灣有更進一步的理解及支持。

蕭副總統指出，對中政策跨國議會聯盟，是一群與台灣共享自由民主價值的全球各國國會，以及歐洲議會民選議員所組成的跨國議員平台，長期以來是台灣最堅定夥伴，以具體行動支持台灣，支持台灣的國際參與，強調台海和平及區域穩定重要性，積極在國際社會為台灣發聲。

蕭副總統表示，她以「台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴」為題發表演說，當中特別強調，台灣不僅是全球高科技製造及民主供應鏈重要夥伴，更是負責任的國際成員；自由而強韌的台灣，對於全球和平、繁榮與民主的未來，都有不可取代的價值。

蕭副總統也呼籲所有來自世界各國夥伴，與台灣深化經貿與科技合作、強化社會韌性與安全對話，同時支持台灣的國際參與，攜手守護台海及區域和平穩定。

蕭副總統表示，這次活動特別感謝IPAC團隊誠摯邀請，以及各方協助，讓這次能順利成行；也要感謝歐洲議會及各國議員、媒體與公民代表們在場邊熱情交流；也要特別感謝林佳龍與吳志中所率領外交部團隊，駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉大使、駐英代表姚金祥大使及各外館處辛苦規劃與安排，讓訪程圓滿順利。

蕭副總統說，一直以來，台灣國際處境都很困難，有很多不公平、很多挫折，沒有一件事情是容易的，但大家始終沒有退縮，因為相信台灣人民跟世界的公民一樣，都該有參與國際社會的機會；更因為有全體國人努力與堅持，讓大家在不曾停止的艱困與挑戰中，也要一步一步開創台灣的道路。

蕭副總統指出，就像她在演講中特別提到，孟子曰「得道者多助」，台灣人那麼善良、熱愛自由、努力、積極，願意為世界做出貢獻，走在正道上就會獲得國際更多認同與幫助，這次能在歐洲議會這麼重要殿堂，向長期支持台灣的IPAC成員分享台灣的重要與責任，她感到相當榮幸與感動。

蕭副總統說，向世界傳遞台灣人民的聲音，「始終是我們的責任」，讓世界看到台灣的好、支持台灣，「更是我們的使命」；台灣不孤單，有越來越多理念相近的國際朋友願意同行，會繼續以自信、務實而堅定步伐，向世界展現台灣的志氣、善意及民主的力量。