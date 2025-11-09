副總統歐洲議會演說 徐國勇：對台灣自由民主最大鼓勵

副總統蕭美琴7日在IPAC峰會發表專題演說，引發中國駐歐盟使團抗議。民進黨秘書長徐國勇今天表示，這是台灣自由民主在世界受到肯定最大的鼓勵，「中國什麼都不開心，只有讓它繼續不開心下去」。

副總統蕭美琴7日在IPAC峰會發表專題演說，是首次有台灣現任副總統現身歐洲議會，但也引發中國駐歐盟使團跳腳，不僅向歐方交涉，還表示此事嚴重衝擊中歐政治互信，堅決反對。

徐國勇今天上午出席「第10屆電器盃節能公益路跑-鳴槍開跑」，民進黨立委李坤城、民進黨市議員簡舒培、林亮君、何孟樺、爭取民進黨提名參選台北市長的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農都出席活動。

針對民進黨台北市長人選，徐國勇受訪回應，選對會正在徵詢各方中。

對於蕭副總統在IPAC峰會發表專題演說，徐國勇說，台灣的自由民主是全世界都肯定，所以蕭副總統到歐洲演講，對台灣是很重要的外交活動，全國民眾都很高興，這是台灣自由民主在世界受到肯定最大的鼓勵。

至於中國對此不開心，徐國勇說「中國什麼都不開心，只有讓它繼續不開心下去吧。」