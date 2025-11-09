全家受年改衝擊仍堅定支持 學者林志潔：為年輕人 年改不能走回頭路

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
陽明交大法律學者林志潔認為，最重要的議題是內政，尤其是對年輕人和三明治世代的支持，年金改革不可以再走回頭路。圖／取自林志潔臉書
陽明交大法律學者林志潔認為，最重要的議題是內政，尤其是對年輕人和三明治世代的支持，年金改革不可以再走回頭路。圖／取自林志潔臉書

年金改革被立法院藍白立委提出修正，各界看法不一。陽明交大法律學者林志潔認為，最重要的議題是內政，尤其是對年輕人和三明治世代的支持。年金改革不可以再走回頭路，她的父親是公務員、母親是教師，她與配偶、妹妹都是大學教授，一家受年金改革影響最大，但她仍堅定支持年改

林志潔昨天在臉書上分享，台灣年輕人面臨三明治世代局面，年金改革更不可再走回頭路，身為公務員的父親、母親教師，她本身是大學教授，一家受年金改革影響最大，父母親因為年改，1個月減少4萬多元，她這一代的退休條件必然不復當年。

她直言「但這是必須的」，她也堅定支持年改，因為少子化、高齡化與平均餘命延長，一定要調整早年設計的所得替代率，否則未來退撫基金必將破產。若要以國家預算來撥補，等於沒有退休金的許多納稅人要供養特定職業的退休者，這不僅是世代不正義，更是階級的不正義。

林志潔說，不要說什麼契約信賴性，真的要談契約，也有對價衡平與情勢變更的原則。她並未反對，在特殊狀況下，可在退撫基金外，提供額外的金錢給付或非金錢性給付（醫療、子女就學、低息房屋貸款等），用退休延伸性福利來做多元應用彌補，但斷不可讓不合理的年金給付再次復活。

她指出，前總統馬英九曾在2013年提到年金制度好比一列行駛中的火車，各種年金制度的破產，就像是前方的一個懸崖。如果現在不改革，火車還是會向前開，而且在其任內不會墜崖；但如果不及早搭建跨越懸崖的大橋，在他卸任後，未來這列火車一定會墜崖。就算再困難，年金改革也一定要做。

林志潔表示，上一任總統蔡英文扛起年改最難的一仗，如今總統賴清德繼續堅持，雖很難，但大家一定要守住。呼籲藍白立委，不要禍害國家，禍害下一代，讓年金成為壓迫年輕人的失速列車。

年金改革 年改 林志潔

延伸閱讀

前教長談停砍年金 吳清基籲莫強調世代對立、潘文忠望找到平衡點

停砍公教年金 吳清基、潘文忠2前教長籲找平衡

立院初審停砍公教年金 蔡英文曝「馬英九交接的工作」：給後代承擔不負責

吳音寧掌台肥破局…黃健豪：政治酬庸 年輕人有相對剝奪感

相關新聞

總預算躺立院...立委減半17年來最晚付委 藍委質疑1事

立法院去年為114年度中央政府總預算，朝野攻防激烈，到11月8日第7次闖關才成功付委；今年經過大罷免後，預算會期攻防氛圍反而趨淡，115年度中央政府總預算至今還「躺著」立...

明年度總預算案仍「躺」在立院 政院：一直積極誠懇溝通

立法院本會期應審議明年度總預算案，但由於行政院未編列軍人加薪、提高退休警消退休金等預算，導致至今仍卡在立法院院會，行...

高雄市長選舉賭盤民調曝光 林岱樺：看看開心就好

有媒體報導地下賭盤針對高雄市長選舉做出「開盤參考」的民調，4位綠委賴瑞隆、許智傑、林岱樺、邱議瑩對上國民黨柯志恩全都贏，...

鄭麗文：悼白色恐怖受難者 無關吳石

國民黨主席鄭麗文昨出席「一九五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於傳出該活動將紀念共諜吳石，引發爭議，鄭麗文澄清，主辦...

觀察站／鄭主席黨內先溝通 爭取更多社會共識

國民黨主席鄭麗文在黨員高度期待下，以過半得票率贏得黨魁之位。鄭麗文以言辯犀利、反應迅捷著稱，放眼政壇，少有能與之抗衡者。...

蕭美琴赴歐IPAC演說 賴總統稱「台歐堅決捍衛民主」陸反彈

副總統蕭美琴七日在歐洲議會舉行的對中政策跨國議會聯盟（ＩＰＡＣ）大會發表演說，賴清德總統昨表示，台灣將與歐洲及其他志同道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。