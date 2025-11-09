蔡英文啟程訪歐 讚蕭美琴登歐洲議會演說對台灣意義非凡

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
前總統蔡英文今晚啟程前往德國，將出席「柏林自由會議」發表演說。圖／取自蔡英文臉書
前總統蔡英文今晚啟程前往德國，將出席「柏林自由會議」發表演說。圖／取自蔡英文臉書

副總統蕭美琴7日在歐洲議會舉行的對中政策跨國議會聯盟（IPAC）大會發表演說，前總統蔡英文8日表示，這是第一次有台灣現任的副總統登上歐洲議會，並發表公開演說，對台灣來說意義非凡。蔡英文也說，她將在8日晚前往德國，出席「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference）發表演說，期待能透過這次一系列的交流，繼續深化台灣與德國的合作。

蔡英文在臉書表示，外交是一棒接一棒，沒有停歇的工作。各位國人，在賴清德總統的指派下，蕭美琴副總統已經結束了歐洲的訪問，這是第一次有台灣現任的副總統登上歐洲議會，並發表公開演說，對台灣來說意義非凡。

蔡英文說，她也即將在今晚前往德國，出席「柏林自由會議」發表演說，期待能透過這次一系列的交流，繼續深化台灣與德國的合作。

蔡英文表示，此外，如同賴總統所說，台灣作為國際社會值得信賴的夥伴，我們將堅定地與歐洲及其他理念相近的夥伴站在一起，此行，她也會秉持著這樣的態度，向全世界表達台灣守護民主、自由的決心。

蔡英文 德國 對台

延伸閱讀

蕭美琴訪歐向IPAC演說 學者：現任副總統訪歐非首次 不應誇飾

蕭美琴現身歐洲議會 范雲：面對中國威脅 台灣人民絕不妥協

蕭美琴歐議會演講 陸使團：嚴重衝擊中歐政治互信，強烈憤慨堅決反對

副總統蕭美琴訪歐IPAC演講：台海和平攸關全球穩定

相關新聞

總預算躺立院...立委減半17年來最晚付委 藍委質疑1事

立法院去年為114年度中央政府總預算，朝野攻防激烈，到11月8日第7次闖關才成功付委；今年經過大罷免後，預算會期攻防氛圍反而趨淡，115年度中央政府總預算至今還「躺著」立...

明年度總預算案仍「躺」在立院 政院：一直積極誠懇溝通

立法院本會期應審議明年度總預算案，但由於行政院未編列軍人加薪、提高退休警消退休金等預算，導致至今仍卡在立法院院會，行...

高雄市長選舉賭盤民調曝光 林岱樺：看看開心就好

有媒體報導地下賭盤針對高雄市長選舉做出「開盤參考」的民調，4位綠委賴瑞隆、許智傑、林岱樺、邱議瑩對上國民黨柯志恩全都贏，...

鄭麗文：悼白色恐怖受難者 無關吳石

國民黨主席鄭麗文昨出席「一九五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於傳出該活動將紀念共諜吳石，引發爭議，鄭麗文澄清，主辦...

觀察站／鄭主席黨內先溝通 爭取更多社會共識

國民黨主席鄭麗文在黨員高度期待下，以過半得票率贏得黨魁之位。鄭麗文以言辯犀利、反應迅捷著稱，放眼政壇，少有能與之抗衡者。...

蕭美琴赴歐IPAC演說 賴總統稱「台歐堅決捍衛民主」陸反彈

副總統蕭美琴七日在歐洲議會舉行的對中政策跨國議會聯盟（ＩＰＡＣ）大會發表演說，賴清德總統昨表示，台灣將與歐洲及其他志同道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。