蔡英文啟程訪歐 讚蕭美琴登歐洲議會演說對台灣意義非凡

副總統蕭美琴7日在歐洲議會舉行的對中政策跨國議會聯盟（IPAC）大會發表演說，前總統蔡英文8日表示，這是第一次有台灣現任的副總統登上歐洲議會，並發表公開演說，對台灣來說意義非凡。蔡英文也說，她將在8日晚前往德國，出席「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference）發表演說，期待能透過這次一系列的交流，繼續深化台灣與德國的合作。

蔡英文在臉書表示，外交是一棒接一棒，沒有停歇的工作。各位國人，在賴清德總統的指派下，蕭美琴副總統已經結束了歐洲的訪問，這是第一次有台灣現任的副總統登上歐洲議會，並發表公開演說，對台灣來說意義非凡。

蔡英文說，她也即將在今晚前往德國，出席「柏林自由會議」發表演說，期待能透過這次一系列的交流，繼續深化台灣與德國的合作。

蔡英文表示，此外，如同賴總統所說，台灣作為國際社會值得信賴的夥伴，我們將堅定地與歐洲及其他理念相近的夥伴站在一起，此行，她也會秉持著這樣的態度，向全世界表達台灣守護民主、自由的決心。