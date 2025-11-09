聽新聞
總預算尚未付委 17年來最晚一次

聯合報／ 記者劉懿萱蔡晉宇李人岳／台北報導

立法院朝野去年為一一四年度中央政府總預算攻防激烈，總預算付委卡關四十九天；今年經過大罷免後，預算攻防氛圍反趨淡，一一五年度中央政府總預算至今還「躺在」立法院會未交付審查，是自二○○八年國會改革立委席次減半十七年來最晚付委審查的一次。藍委質疑，沒了大罷免，不用相罵本，民進黨政府對總預算也不急了。

行政院發言人李慧芝表示，行政院一直積極、誠懇溝通，她強調明年預算增加許多建設及對國民的照顧，希望能盡速付委、實質審查。

藍白去年聯手六度擋下今年度中央政府總預算案，總預算付委卡關四十九天。今年總預算會期，在野黨不滿政院未編列軍人加薪、提高退休警消退休金等，總預算案一讀後復議，朝野協商未果，一一五年度中央政府總預算沒有動靜，近期各委員會不斷排考察、部會業務報告填補時間。

國民黨立委王鴻薇表示，在去年大罷免時候，民進黨用總預算抹黑在野黨，說政府被癱瘓、政府不能運作等，結果現在卻是靜悄悄，行政院對總預算沒動靜似乎雲淡風輕、不把它當回事。藍委賴士葆也質疑，民進黨在大罷免失敗後，開始採取討好政策，頻發紅包，就算有爭議的議題也不採取對抗。

民眾黨團總召黃國昌說，黨團態度自始至終是要求行政院長卓榮泰依法編列預算，但卓榮泰不依法行政，還把已聲請釋憲結果出來前不編預算這種法盲言論奉為圭臬。

民進黨團幹事長鍾佳濱說，將就提高軍人待遇、警消退休金預算等仍歧異事項，持續與在野黨溝通。

依照預算法，總預算案應於會計年度開始一個月前由立法院議決，但其實預算法中也留有但書，明定除新興資本支出及新增計畫外，其餘已獲授權原訂計畫預算照樣能動支。

立院人士指出，一一五度年總預算卡關原因，是因未編列預算比去年更複雜，涉及人數、金額更多，一路卡到明年也並非不可能；但對行政部門而言，總預算沒過他們也不急，我國預算程序有「政府不關門機制」不會像美國政府一樣關門停擺。

民進黨人士認為，總預算審議時程時間尚充裕。賴士葆表示，雖然就算總預算未三讀，持續性計畫預算照樣能動支，新增三千億國防預算卻不能用，「賴政府不急，可見這筆預算是畫唬爛」。

