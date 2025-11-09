聽新聞
0:00 / 0:00

蕭美琴赴歐IPAC演說 副學者：過分誇飾 恐招中共封鎖

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導

副總統蕭美琴在歐洲議會舉行的ＩＰＡＣ大會發表演說，東吳大學政治系副教授左宜恩表示，蕭美琴能以副總統身分演講，顯示ＩＰＡＣ會員對我國的外交支持與重視；政治大學外交系教授黃奎博表示，後續中共當局可能在諸多國際場合封鎖我方，讓我方「因小賠大」。

左宜恩表示，我國已是ＩＰＡＣ正式會員，蕭美琴在ＩＰＡＣ會員會議而非正式在歐洲議會大會上發表演講，但能以副總統身分演講，顯示ＩＰＡＣ會員對我國的外交支持與重視，在我國外交方面的確具有鼓舞作用。即使不是在正式大會上演講，可預期中共仍會表達強烈抗議或更具體的反制措施。

黃奎博表示，比利時政府同意讓蕭美琴出席該場會議，對我國外交是值得注意的進展，透過「議會外交」，讓我重要官員前進至非邦交國，與多國國會議員和政治人物互動。蕭美琴在歐洲議會演講，這是部分事實，因為ＩＰＡＣ確實借用歐洲議會場地，但跟實際受歐洲議會邀請仍不同。中文表述故意不精確，帶給我國民眾過多的想像，只有助內宣。

黃奎博說，此事不應被過分誇飾，這不是我國現任副總統首訪歐洲。一九九七年，時任副總統連戰便公開出訪冰島、奧地利，在抵達第三站西班牙前遭中共阻攔而取消訪問計畫；二○一四年，時任副總統吳敦義赴邦交國梵蒂岡，出席教宗若望廿三世和若望保祿二世封聖典禮。

黃奎博說，這次單點突破後，能否成為慣例或其他組織仿效的作法，或僅是曇花一現，考驗民進黨政府。後續中共當局可能在諸多國際場合壓制或封鎖我方，讓我方「因小賠大」。

延伸閱讀

蕭美琴訪歐向IPAC演說 學者：現任副總統訪歐非首次 不應誇飾

蕭美琴現身歐洲議會 范雲：面對中國威脅 台灣人民絕不妥協

蕭美琴歐議會演講 陸使團：嚴重衝擊中歐政治互信，強烈憤慨堅決反對

副總統蕭美琴訪歐IPAC演講：台海和平攸關全球穩定

相關新聞

總預算躺立院...立委減半17年來最晚付委 藍委質疑1事

立法院去年為114年度中央政府總預算，朝野攻防激烈，到11月8日第7次闖關才成功付委；今年經過大罷免後，預算會期攻防氛圍反而趨淡，115年度中央政府總預算至今還「躺著」立...

明年度總預算案仍「躺」在立院 政院：一直積極誠懇溝通

立法院本會期應審議明年度總預算案，但由於行政院未編列軍人加薪、提高退休警消退休金等預算，導致至今仍卡在立法院院會，行...

高雄市長選舉賭盤民調曝光 林岱樺：看看開心就好

有媒體報導地下賭盤針對高雄市長選舉做出「開盤參考」的民調，4位綠委賴瑞隆、許智傑、林岱樺、邱議瑩對上國民黨柯志恩全都贏，...

鄭麗文：悼白色恐怖受難者 無關吳石

國民黨主席鄭麗文昨出席「一九五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於傳出該活動將紀念共諜吳石，引發爭議，鄭麗文澄清，主辦...

觀察站／鄭主席黨內先溝通 爭取更多社會共識

國民黨主席鄭麗文在黨員高度期待下，以過半得票率贏得黨魁之位。鄭麗文以言辯犀利、反應迅捷著稱，放眼政壇，少有能與之抗衡者。...

蕭美琴赴歐IPAC演說 賴總統稱「台歐堅決捍衛民主」陸反彈

副總統蕭美琴七日在歐洲議會舉行的對中政策跨國議會聯盟（ＩＰＡＣ）大會發表演說，賴清德總統昨表示，台灣將與歐洲及其他志同道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。