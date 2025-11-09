聽新聞
鄭麗文：悼白色恐怖受難者 無關吳石

聯合報／ 記者屈彥辰蔡晉宇林佳彣／台北報導
國民黨主席鄭麗文昨天出席「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。記者胡經周／攝影
國民黨主席鄭麗文昨天出席「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。記者胡經周／攝影

國民黨主席鄭麗文昨出席「一九五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於傳出該活動將紀念共諜吳石，引發爭議，鄭麗文澄清，主辦單位再三說明，從頭到尾都沒有吳石，原則上跟吳石無關。台北市長蔣萬安回應，應該要紀念那些捍衛中華民國、保衛台灣、為中華民國犧牲奉獻的前輩。

遭質疑祭悼共諜，鄭麗文表示，是要紀念為自己的政治信仰、思想而坐黑牢的白色恐怖政治受難者，而吳石從事間諜工作，與政治思想的政治犯不同。主辦單位給她的邀請函、活動資訊等，均未提到吳石。她事先致電溝通過，主辦單位再三說明，從頭到尾都沒有吳石，原則上跟吳石無關。

主辦單位「台灣地區政治受難人互助會」昨也澄清並無紀念吳石，但其發出的採訪通知指出，「吳石、朱楓等烈士的犧牲，卻是台灣五○年代白色恐怖的開始，倖存的政治受難者，在獄中逝去數年以至數十年的青春歲月，出獄後仍堅守紅色信仰」，而昨天的活動現場也可見吳石照片。

鄭麗文在會中致詞表示，向所有白色恐怖受難者致敬，也對所有白色恐怖受難者家屬致上慰問與敬意，希望未來台灣不再有人因為政治信仰犧牲，也不會再聽到政治受難者五個字，可以自由擁抱各自的信仰。

她也強調，二二八或白色恐怖不應淪為政治鬥爭的廉價工具，這段歷史屬於所有台灣人，不是某個政黨的專利。面對悲情歷史，尋求的是和解，而非惡意撒鹽，擴大裂痕。

對於蔣萬安稱應該要紀念為中華民國犧牲奉獻的前輩，鄭麗文回應，「當然，蔣市長講的也沒有錯」。鄭麗文說，赴會前知道主辦單位的統派思想與主張；但不管是什麼樣的政治主張、認同與否，在台灣民主化社會裡，不需要再擔心受怕會遭到政治打壓與破壞。

新北市長侯友宜昨表示，任何需要面對的事情，一定要遵守法規，符合社會的期待，這是大家的共識。國民黨立委徐巧芯表示，鄭麗文可能考量到兩岸和平的立場，希望有機會講清楚國民黨的核心與歷史。  

國民黨前立委蔡正元說，目前還沒看過對岸的領導人祭拜過「國民黨的政治受難者」。作為中國國民黨主席要祭拜這些準備顛覆國民黨政府的「英雄」，的確是顛倒國民黨歷史定位的傑作，中國國民黨從今以後改名為「中國國民投降黨」，可能更名符其實。

民進黨立委吳思瑤表示，鄭麗文把吳石當烈士祭拜，是要鼓吹更多的共諜？歡迎更多的叛國者？是非不分，敵我不分，更是對所有在戰場上英勇捐軀的國軍烈士、遺族莫大的褻瀆。「鄭麗文到底在急什麼？乾脆加入共產黨好了。」

