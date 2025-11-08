民進黨台南市長初選較勁 陳亭妃拚親子票、林俊憲攻本命區5千人挺

民進黨台南市長初選進入短兵相接階段，立委陳亭妃上午在新營南瀛綠都心推出「妃妃姐姐太空萌樂園」主攻親子教育議題，明天轉戰中西區；林俊憲下午則直搗被視為陳亭妃本命區的安南成立後援會，喊出5千支持者到場，雙方拚政策、人氣及動員。

陳亭妃今天上午在新營南瀛綠都心公園推出大型親子造勢活動「妃妃姐姐太空萌樂園」，以太空主題大型氣墊打造沉浸式遊樂場景，提供免費遊玩，持續強打親子與教育政策，並公布「教育十現美景」，內容涵蓋幼托、義務教育、高中職、技職與終身學習，強調教育要形成完整路徑，台南要成為重視孩子與家庭的城市。

活動從上午10時進行至下午3時，吸引大量家庭到場，明天活動將移師至中西區武聖夜市旁，中西區是林俊憲選區，被視為直搗對手林俊憲的地盤。

陳亭妃表示，教育從快樂開始，也要考慮家庭的真實負擔，只要願意投資教育、支持家庭，台南就可以走出新的競爭力脈絡，讓孩子快樂學習，也能勇敢追夢。

另一邊，林俊憲今天下午在安南區成立後援會。安南區一直被視為陳亭妃的本命區，林俊憲選在此地拚場，宣示決心。民進黨籍蔡麗青、無黨籍黃麗招與邱昭勝議員站台背書，現場喊出湧入5千人相挺。他指出，安南區人口已突破20萬，是台南第二大行政區，未來將聚焦三個主要方向帶動安南發展。

第一是讓年輕人能安心打拚。提出老人健保不排富由政府負擔、免費接種皮蛇疫苗、每月500元長者計程車補助、重陽禮金翻倍、優化老人共餐與關懷據點等，同時針對婦幼提出孕婦產檢交通補助7500元、免費RSV疫苗、首胎生育獎勵金從2萬提高到4萬、托育加碼補助、國中小營養午餐免費等。

第二是提升公共服務。包括強化公所員額與警力配置、里建設經費由每年13萬提高至15萬、鄰長工作費從年領改為每月2000元、成立里政溝通平台加速市政落實。

第三是改善交通。提出推動國道8號跨南133線高架化工程、推動西港大塭寮南41線跨曾文溪銜接安南溪埔寮，疏通新吉工業區聯外道路，減少繞行溪北成本。

立委郭國文呼籲支持者注意藍白可能介入民進黨初選；賴惠員強調林俊憲過去在丹娜絲颱風救災與災後條例推動展現執行速度；林宜瑾指出林俊憲對市政布局與政策規劃更具系統；台南市議長邱莉莉則強調，陸續站出支持的立委與議員代表同一政治方向的認同，林俊憲是最能團結黨的候選人。