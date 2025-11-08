明年度總預算案仍「躺」在立院 政院：一直積極誠懇溝通

立法院本會期應審議明年度總預算案，但由於行政院未編列軍人加薪、提高退休警消退休金等預算，導致至今仍卡在立院程序委員會，行政院發言人李慧芝表示，行政院一直積極、誠懇溝通付委事宜，她強調明年預算增加許多建設及對國民的照顧，希望能儘速付委、實質審查。另一方面，藍委也向監察院檢舉行政院未依法編列預算，不過藍營人士批評，監院、北檢毫無動靜，再次證明民進黨政府的傲慢。

立法院朝野去年為了114年度中央政府總預算激烈攻防，到11月8日第7次闖關才成功付委；今年經過大罷免後，預算會期攻防氛圍反而趨淡，115年度中央政府總預算至今還「躺著」立院程委會，未交付審查，成為2008年國會改革立委席次減半17年來，最晚付委審查的一次。

李慧芝今天表示，行政院將115年度中央政府總預算送至立法院審議以來，一直積極與立法院溝通付委事宜，尤其明年度總預算增加許多對於國家的建設以及對於國民的照顧，包括推升內需加強觀光、公共建設、科技發展、醫療衛生、增進社會福利、推動長照3.0、打詐、治水以及AI新十大建設等等，希望能夠為台灣奠定未來20年國家發展的重要基礎。

李慧芝強調，不論是防災或是防疫，政府都需要有充足的預算才能在第一時間做出最即時的因應，包括丹娜絲風災、花蓮縣光復鄉救災以及台中市梧棲養豬場非洲豬瘟疫情防堵等作為，以及接下來要面對的鳳凰颱風等等，都需要預算的支持。

李慧芝表示，政院抱持著誠懇態度與立法院溝通，希望明年度總預算能夠儘速付委、進入實質審查，讓國家建設可以繼續發展，讓包括弱勢民眾在內的所有國人等能受到完整照顧。

不過行政院以相關法律已聲請大法官憲法判決為由，並未編列軍人加薪、提高退休警消退休金等預算，已經讓部分藍營立委看不下去，國民黨立委吳宗憲、黃建賓已向監察院提出檢舉。監院表示，一切依照人民請願相關流程進行。

吳宗憲表示，行政院長卓榮泰胡言亂語，以一句話「已聲請釋憲」，凍結國會通過的提升軍警消待遇等法案，這是嚴重的違法不作為，監察院必須立刻調查，不能再裝睡。憑什麼行政院長可以自行認定法律違憲，拒絕適用總統已公布生效的法律，拒絕編列預算，這是行政院長自我凍結法律，把我國的憲政制度、法制全部踩在腳下。

全國退休警察總會也認為退警權益遭漠視，在今年9月就動員上百人前往台北地檢署，按鈴控告行政院長卓榮泰涉犯瀆職等罪。全國退警總會長耿繼文表示，行政院沒有把警察的退休俸編列預算編入明年的中央總預算，已涉及刑法的剋扣罪，對於行政院始終不執行，則涉嫌刑法130條瀆職罪之公務員廢弛職務釀成災。

藍營人士批評，從監院、北檢的毫無動靜，再次證明了民進黨政府的傲慢，想推的政策就是福國利民，不想推的政策縱使法律通過了，也會用盡國家機器力量抵抗到底。