鄭麗文：威權、箝制自由言論的幽靈再次籠罩台灣

國民黨主席鄭麗文今下午出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，她致詞表示，執政當局用國安的理由隨意把國民驅逐出境，只因為是陸配，意識形態跟當權者不同就被視為雜質，威權的幽靈、箝制自由言論的幽靈，再次籠罩台灣。

鄭麗文下午出席「台灣地區政治受難人互助會」舉辦的白色恐怖秋祭追思。鄭麗文到場即讓與會者紛求合照，非常興奮。鄭麗文則身著黑服，表情嚴肅。

鄭麗文致詞說，馬場町紀念公園始於陳水扁市長任內創辦，在馬英九市長任內完成，跨越了民進黨、國民黨兩大政黨，共同在戰後90年代，可以放下過去的恩怨情仇。在台灣民主化的同時，正視這段血淚斑斑、陰霾滿布、肅殺的白色恐怖歷史。在台灣談起悲情的過去，大家一定提到228，在228之後，隨之來襲的就是清鄉運動、白色恐怖，包括228事件在內，背後真正的歷史原因，無外乎當年的國共內戰，再加上後來50年代，東西陣營對峙的大環境背景，台灣因此歷經長年的戒嚴時期。

鄭麗文表示，在90年代，終於可以讓血淚、陰暗歷史重見天日。這段和解的過程，面對歷史的過程，篳路藍縷，舉步維艱，斷斷續續，直到今天。她2005年加入國民黨後第一個辦的活動，就是在當年的228前夕，2月27日在國民黨中央黨部大樓一樓大廳舉辦紀念，並且宣示要進行和解融冰的重要政治活動。

鄭麗文說明，辦在228前夕，是因為228當天，她要陪時任國民黨主席連戰見美國前總統柯林頓。在227當天，親身參與228、27部隊小隊長的陳明忠老先生因白色恐怖，這輩子坐了大約30年的政治黑牢。她親自邀請陳明忠老先生，告訴他國民黨的用意、誠意跟決心，陳明忠老先生在那一天將手中的和平之鑰親自交到連戰手中，告訴連戰，他不希望下一代為自己的政治信仰要如同他一樣，用生命跟青春付出代價。不光是當事人的生命跟青春，其家庭、家族一輩子抬不起頭，每一天都在恐懼、壓力跟有色的眼光當中，惶惶度日。陳老先生向連戰說，希望國民黨扛起歷史的重責大任，進行國共和解，迎來兩岸和平，之後才有連戰的和平之旅。

鄭麗文提到，陳明忠老先生的老友們對他不能諒解，認為與國民黨有不共戴天之仇，怎麼可以走進國民黨的中央黨部。但陳老先生本就有不同的政治信仰，打輸了而被國民黨抓了，沒有一句怨言，但希望未來的年輕人在追求自己的政治理想過程中，不需再付出如此慘痛的代價，更希望看到兩岸的和解和平，不再大動干戈。

鄭麗文說，她讀台大法律系時就參與台灣的學生運動，她曾為了黃華主張台獨案，在台大校門口絕食抗議，當天民進黨前主席施明德剛從牢裡放出，施明德到台大校門口來看她，沉默無語，流下兩行眼淚，默默站了十分鐘。施明德向她說，他坐了30年的牢，就是不希望看到台灣的年輕人要再為了自己的政治主張、信仰，承擔任何代價，「我對不起你們」。

鄭麗文強調，她一直是民主自由體制的信仰者，她進到中國國民黨的第一件事情就是希望國共和解，為白色恐怖所有的政治受難者平反，在台澎金馬的這片土地，每個人都不需要為自己的政治信仰，付出青春、生命等慘重代價，這是台灣民主轉型之後，帶給所有台灣人民最基本的權利，「這是我們的底線」。

鄭麗文說，在民主轉型超過30年的今天，今年再次看到，執政當局用國安的理由隨意把國民驅逐出境，只因為是陸配。「今天可以因為你的意識形態跟當權者不同，就被視為雜質，不但查水表，甚至是祭出司法，我們嚴重倒退。威權的幽靈、箝制自由言論的幽靈，再次籠罩台灣。」

鄭麗文強調，今年史無前例，跨越所有政治光譜的公民團體、學者專家共同發表聲明，站在一起，因為這是台灣的底線，這是大家的最大公約數，這是在民主自由的體制裡，所有人民不分統獨、藍綠、左右，都應要享有的言論自由，作為人最起碼的尊嚴。她投入學生運動，也問自己被政治迫害怎麼辦，今年是國民黨總理孫文先生逝世的一百周年，她也曾問自己，有沒有辦法像當年先烈，敢用自己的生命，為自己的政治理念義無反顧。

鄭麗文總結，我們更有責任，更不能瞻前顧後，憂讒畏譏，來自綠營側翼的詆毀、扭曲、扣帽子，來自綠營政治人物、媒體全面性的圍剿，在台灣要堅守事實真相不是容易的路，敢為真相勇敢站出來講話需要勇氣，正因如此更要堅定，大聲跟真理、真相站在一起。感謝先烈先賢們，用鮮血澆灌這片土地，長出民主的花朵，「我們會繼續保護、澆灌，讓民主的花朵盛開，讓民主的樹苗長成大樹，庇蔭一代又一代的人民、青年」。