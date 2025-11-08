稱白恐秋祭不祭悼共諜吳石 主辦單位採通卻讚「烈士犧牲」

國民黨主席鄭麗文今下午出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，傳該活動也將紀念共諜吳石，因此引發輿論熱議。鄭麗文一再澄清該活動並無紀念吳石，主辦單位也向她聲稱不會紀念吳石，然而根據該活動採訪通知，赫然寫著「吳石、朱楓等烈士的犧牲，卻是台灣50年代白色恐怖的開始，倖存的政治受難者，在獄中逝去數年以至數十年的青春歲月，出獄後仍堅守紅色信仰」。

吳石近期成為台灣輿論話題，因大陸電視劇「沉默的榮耀」，將其潛入台灣進行情報滲透工作的過程，徹底「英雄化」，並搭配劇情編排，令此劇受好評。

鄭麗文下午出席「台灣地區政治受難人互助會」舉辦的白色恐怖秋祭追思。針對是否紀念吳石，鄭麗文受訪表示，他們邀請她的邀請函、活動資訊等，都沒有提到吳石。事先她有打電話跟他們溝通過，他們也再三的說明，從頭到尾都沒有吳石，也沒有以吳石作為主要對象，所以鄭重澄清，原則上就是跟吳石無關的。

不過，根據白色恐怖秋祭追思的採訪通知，內容提到：「今年秋天，電視劇《沉默的榮耀》重現國共內戰的歷史，引發歷史記憶與民族命運的思考。舉辦秋祭的馬場町紀念公園，正是吳石、朱楓、陳寶倉、聶曦等烈士就義犧牲的歷史現場。據統計，當時約有兩千名左右不分省籍的青年志士，因反對內戰、要求和平與民族統一而遭犧牲。」

採訪通知內容指，「吳石、朱楓等烈士的犧牲，卻是台灣五〇年代白色恐怖的開始」，倖存的政治受難者，在獄中逝去數年以至數十年的青春歲月，「出獄後仍堅守紅色信仰」，於解嚴後的1987年成立「台灣地區政治受難人互助會」，並在1991年首次於馬場町舉辦秋祭，公開悼念白色恐怖犧牲烈士，直至今日。