快訊

尪過世後…她「領光存款300多萬」遭姑伯提告 法院二審改判5月

亞職交流賽／江國豪來見辰己涼介 送上枕頭、鳳梨酥

稱白恐秋祭不祭悼共諜吳石 主辦單位採通卻讚「烈士犧牲」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
「台灣地區政治受難人互助會」8日下午舉辦「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。主辦單位對外宣稱並無紀念共諜吳石，然現場仍可見吳石照片。記者屈彥辰／攝影
「台灣地區政治受難人互助會」8日下午舉辦「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。主辦單位對外宣稱並無紀念共諜吳石，然現場仍可見吳石照片。記者屈彥辰／攝影

國民黨主席鄭麗文今下午出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，傳該活動也將紀念共諜吳石，因此引發輿論熱議。鄭麗文一再澄清該活動並無紀念吳石，主辦單位也向她聲稱不會紀念吳石，然而根據該活動採訪通知，赫然寫著「吳石、朱楓等烈士的犧牲，卻是台灣50年代白色恐怖的開始，倖存的政治受難者，在獄中逝去數年以至數十年的青春歲月，出獄後仍堅守紅色信仰」。

吳石近期成為台灣輿論話題，因大陸電視劇「沉默的榮耀」，將其潛入台灣進行情報滲透工作的過程，徹底「英雄化」，並搭配劇情編排，令此劇受好評。

鄭麗文下午出席「台灣地區政治受難人互助會」舉辦的白色恐怖秋祭追思。針對是否紀念吳石，鄭麗文受訪表示，他們邀請她的邀請函、活動資訊等，都沒有提到吳石。事先她有打電話跟他們溝通過，他們也再三的說明，從頭到尾都沒有吳石，也沒有以吳石作為主要對象，所以鄭重澄清，原則上就是跟吳石無關的。

不過，根據白色恐怖秋祭追思的採訪通知，內容提到：「今年秋天，電視劇《沉默的榮耀》重現國共內戰的歷史，引發歷史記憶與民族命運的思考。舉辦秋祭的馬場町紀念公園，正是吳石、朱楓、陳寶倉、聶曦等烈士就義犧牲的歷史現場。據統計，當時約有兩千名左右不分省籍的青年志士，因反對內戰、要求和平與民族統一而遭犧牲。」

採訪通知內容指，「吳石、朱楓等烈士的犧牲，卻是台灣五〇年代白色恐怖的開始」，倖存的政治受難者，在獄中逝去數年以至數十年的青春歲月，「出獄後仍堅守紅色信仰」，於解嚴後的1987年成立「台灣地區政治受難人互助會」，並在1991年首次於馬場町舉辦秋祭，公開悼念白色恐怖犧牲烈士，直至今日。

白色恐怖 烈士 鄭麗文

延伸閱讀

鄭麗文：228、白色恐怖歷史屬全台灣人 不是特定政黨專利

再撇秋祭不紀念吳石...鄭麗文：國共主張不同 不代表要兵刃相見

鄭麗文白色恐怖秋祭追思共諜？徐巧芯：可能考量兩岸和平

鄭麗文赴白色恐怖秋祭挨批 台灣政治受難人互助會：祭悼吳石等非事實

相關新聞

總預算躺立院...立委減半17年來最晚付委 藍委質疑1事

立法院去年為114年度中央政府總預算，朝野攻防激烈，到11月8日第7次闖關才成功付委；今年經過大罷免後，預算會期攻防氛圍...

鄭麗文白色恐怖秋祭追思共諜？徐巧芯：可能考量兩岸和平

國民黨主席鄭麗文今出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，包含當年共諜。國民黨立委徐巧芯今出席北市府活動前受訪，她...

高雄市長選舉賭盤民調曝光 林岱樺：看看開心就好

有媒體報導地下賭盤針對高雄市長選舉做出「開盤參考」的民調，4位綠委賴瑞隆、許智傑、林岱樺、邱議瑩對上國民黨柯志恩全都贏，...

明年度總預算案仍「躺」在立院 政院：一直積極誠懇溝通

立法院本會期應審議明年度總預算案，但由於行政院未編列軍人加薪、提高退休警消退休金等預算，導致至今仍卡在立院程序委員會，行...

鄭麗文：威權、箝制自由言論的幽靈再次籠罩台灣

國民黨主席鄭麗文今下午出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，她致詞表示，執政當局用國安的理由隨意把國民驅逐出境，...

稱白恐秋祭不祭悼共諜吳石 主辦單位採通卻讚「烈士犧牲」

國民黨主席鄭麗文今下午出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，傳該活動也將紀念共諜吳石，因此引發輿論熱議。鄭麗文一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。