快訊

尪過世後…她「領光存款300多萬」遭姑伯提告 法院二審改判5月

亞職交流賽／江國豪來見辰己涼介 送上枕頭、鳳梨酥

鄭麗文：228、白色恐怖歷史屬全台灣人 不是特定政黨專利

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文今下午出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，她會後受訪時強調，228或白色恐怖不應淪為政治鬥爭的廉價工具，這段歷史屬於所有台灣人，不是某個政黨的專利。記者胡經周／攝影
國民黨主席鄭麗文今下午出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，她會後受訪時強調，228或白色恐怖不應淪為政治鬥爭的廉價工具，這段歷史屬於所有台灣人，不是某個政黨的專利。記者胡經周／攝影

國民黨主席鄭麗文今下午出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，她會後受訪時強調，228或白色恐怖不應淪為政治鬥爭的廉價工具，這段歷史屬於所有台灣人，不是某個政黨的專利。面對悲情歷史，尋求的是和解，而非惡意灑鹽，擴大裂痕。

鄭麗文下午出席「台灣地區政治受難人互助會」舉辦的白色恐怖秋祭追思。受訪時，鄭麗文強調，228或是白色恐怖，不應淪為政治鬥爭的廉價工具，是非常嚴肅的歷史問題，應不帶著任何政治的偏見，尊重跟還原歷史的真相。

鄭麗文說，譬如陳明忠老先生還是少年時，投入27部隊，武裝對抗國民黨政權，但從來沒有主張過台獨，民進黨後來扭曲、片面、錯誤的歷史論述完全是偏頗。

鄭麗文表示，希望不要再因為自己的選票考量，不要再因為自己的政黨利益，扭曲、簡化過去的這段歷史，這段歷史是屬於所有台灣人民的，它不是某個政黨的專利，不是某個政黨的遮羞布，更不是某個政黨的利刃，用來刺殺其心目中的敵人。

鄭麗文總結，面對228跟白色恐怖悲情的歷史，尋求的是和解，是撫平傷痕，而不是在傷口上惡意灑鹽，擴大裂痕，擴大內部的對立，這跟紀念228跟白色恐怖的初衷完全背離。

鄭麗文 白色恐怖 台灣人

延伸閱讀

再撇秋祭不紀念吳石...鄭麗文：國共主張不同 不代表要兵刃相見

鄭麗文白色恐怖秋祭追思共諜？徐巧芯：可能考量兩岸和平

鄭麗文赴白色恐怖秋祭挨批 台灣政治受難人互助會：祭悼吳石等非事實

出席白色恐怖秋祭挨批 鄭麗文：吳石不曾為主要祭悼對象

相關新聞

總預算躺立院...立委減半17年來最晚付委 藍委質疑1事

立法院去年為114年度中央政府總預算，朝野攻防激烈，到11月8日第7次闖關才成功付委；今年經過大罷免後，預算會期攻防氛圍...

鄭麗文白色恐怖秋祭追思共諜？徐巧芯：可能考量兩岸和平

國民黨主席鄭麗文今出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，包含當年共諜。國民黨立委徐巧芯今出席北市府活動前受訪，她...

高雄市長選舉賭盤民調曝光 林岱樺：看看開心就好

有媒體報導地下賭盤針對高雄市長選舉做出「開盤參考」的民調，4位綠委賴瑞隆、許智傑、林岱樺、邱議瑩對上國民黨柯志恩全都贏，...

明年度總預算案仍「躺」在立院 政院：一直積極誠懇溝通

立法院本會期應審議明年度總預算案，但由於行政院未編列軍人加薪、提高退休警消退休金等預算，導致至今仍卡在立院程序委員會，行...

鄭麗文：威權、箝制自由言論的幽靈再次籠罩台灣

國民黨主席鄭麗文今下午出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，她致詞表示，執政當局用國安的理由隨意把國民驅逐出境，...

稱白恐秋祭不祭悼共諜吳石 主辦單位採通卻讚「烈士犧牲」

國民黨主席鄭麗文今下午出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，傳該活動也將紀念共諜吳石，因此引發輿論熱議。鄭麗文一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。