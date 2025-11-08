鄭麗文：228、白色恐怖歷史屬全台灣人 不是特定政黨專利

國民黨主席鄭麗文今下午出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，她會後受訪時強調，228或白色恐怖不應淪為政治鬥爭的廉價工具，這段歷史屬於所有台灣人，不是某個政黨的專利。面對悲情歷史，尋求的是和解，而非惡意灑鹽，擴大裂痕。

鄭麗文下午出席「台灣地區政治受難人互助會」舉辦的白色恐怖秋祭追思。受訪時，鄭麗文強調，228或是白色恐怖，不應淪為政治鬥爭的廉價工具，是非常嚴肅的歷史問題，應不帶著任何政治的偏見，尊重跟還原歷史的真相。

鄭麗文說，譬如陳明忠老先生還是少年時，投入27部隊，武裝對抗國民黨政權，但從來沒有主張過台獨，民進黨後來扭曲、片面、錯誤的歷史論述完全是偏頗。

鄭麗文表示，希望不要再因為自己的選票考量，不要再因為自己的政黨利益，扭曲、簡化過去的這段歷史，這段歷史是屬於所有台灣人民的，它不是某個政黨的專利，不是某個政黨的遮羞布，更不是某個政黨的利刃，用來刺殺其心目中的敵人。

鄭麗文總結，面對228跟白色恐怖悲情的歷史，尋求的是和解，是撫平傷痕，而不是在傷口上惡意灑鹽，擴大裂痕，擴大內部的對立，這跟紀念228跟白色恐怖的初衷完全背離。