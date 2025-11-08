快訊

尪過世後…她「領光存款300多萬」遭姑伯提告 法院二審改判5月

亞職交流賽／江國豪來見辰己涼介 送上枕頭、鳳梨酥

聽新聞
0:00 / 0:00

再撇秋祭不紀念吳石...鄭麗文：國共主張不同 不代表要兵刃相見

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文8日下午出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。記者胡經周／攝影
國民黨主席鄭麗文8日下午出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。記者胡經周／攝影

國民黨主席鄭麗文今下午出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但傳該活動也會紀念共諜吳石，因此引發輿論熱議。鄭麗文受訪時再次澄清，該活動與吳石完全無關，吳石從事間諜工作，與政治犯不同。她也強調，國共對很多事情的主張不同，但不代表就要兵刃相見。

鄭麗文下午出席「台灣地區政治受難人互助會」舉辦的白色恐怖秋祭追思。事前，此活動傳要紀念吳石，儘管主辦單位撇清並無吳石，但現場還是可見吳石照片。

鄭麗文說，紀念白色恐怖的政治受難者，主要就是為自己的政治信仰、政治思想而坐政治黑牢，當時是在戒嚴時期。當然還有很多是完全無辜的冤案、假案、錯案，但吳石是做間諜工作的，所以跟政治思想的政治犯有所不同。至於台北市長蔣萬安說要紀念捍衛中華民國的前輩，鄭麗文表示認同，蔣萬安講的也沒有錯。

有媒體問到現場照片仍有吳石，鄭麗文說，他們政治受難者所辦的秋季活動已超過30年，從未以吳石作為祭悼對象甚至是主角，有被提及人名的事實上，都是大家長期以來都有認識的。

鄭麗文表示，他們邀請她的邀請函、活動資訊等，都沒有提到吳石。事先她有打電話跟他們溝通過，他們也再三的說明，從頭到尾都沒有吳石，也沒有以吳石作為主要對象，所以鄭重澄清，原則上就是跟吳石無關的。

鄭麗文說，一般談到所謂的白色恐怖的政治受難者，是因為自己的政治思想、政治主張，裡面有很多都是台灣人或是當年來的外省學生等。但是。對於身負任務來台進行顛覆或情報工作的，當然是完全不一樣的。

針對國民黨內對今日下午活動有不同的詮釋，如何說明？鄭麗文表示，其實就是讓大家了解事實真相，相信大家都會能夠理解跟支持的，畢竟因為這兩天來自於媒體有很多錯誤的、偏頗的消息。

被問「安息歌」、活動最後要唱「走向復興」，都是紅色歌曲，是否擔心被貼標籤？鄭麗文回答，不會，如同她說，她為主張台獨的言論自由也努力過，她一直都清楚統派的思想跟主張、堅持，這也都是公開的，她也不至於都不知道。

鄭麗文強調，如她所說的「超越統獨」，不管是什麼樣的政治主張，不管認同與否，他們應該在今天台灣民主化的社會裡，不需要再背負或是擔心受怕，會受到政治的打壓和迫害，之所以會有這些政治冤獄，也是因為國共內戰的結果。

鄭麗文說，國共之間對很多事情的主張都是不一樣的，但這並不代表，因為主張不一樣，就要兵刃相見，只剩自相殘殺，希望透過對話來取代對抗。過去歷史的悲劇在21世紀絕對可以透過和平的方式化解，用和平方式處理兩岸間的矛盾，這也是今天國民黨真正希望致力於推動區域和平、兩岸和解的真正用意。

媒體追問定調國共和解不反共，鄭麗文說，「這我剛剛已經講過了，還有沒有別的問題。」

「台灣地區政治受難人互助會」8日下午舉辦「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。主辦單位澄清並無紀念共諜吳石，然現場仍可見吳石照片。記者屈彥辰／攝影
「台灣地區政治受難人互助會」8日下午舉辦「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。主辦單位澄清並無紀念共諜吳石，然現場仍可見吳石照片。記者屈彥辰／攝影

鄭麗文 國共 白色恐怖

延伸閱讀

鄭麗文白色恐怖秋祭追思共諜？徐巧芯：可能考量兩岸和平

鄭麗文赴白色恐怖秋祭挨批 台灣政治受難人互助會：祭悼吳石等非事實

出席白色恐怖秋祭挨批 鄭麗文：吳石不曾為主要祭悼對象

鄭麗文追思共諜 蔣萬安：應紀念為中華民國犧牲的前輩

相關新聞

總預算躺立院...立委減半17年來最晚付委 藍委質疑1事

立法院去年為114年度中央政府總預算，朝野攻防激烈，到11月8日第7次闖關才成功付委；今年經過大罷免後，預算會期攻防氛圍...

鄭麗文白色恐怖秋祭追思共諜？徐巧芯：可能考量兩岸和平

國民黨主席鄭麗文今出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，包含當年共諜。國民黨立委徐巧芯今出席北市府活動前受訪，她...

高雄市長選舉賭盤民調曝光 林岱樺：看看開心就好

有媒體報導地下賭盤針對高雄市長選舉做出「開盤參考」的民調，4位綠委賴瑞隆、許智傑、林岱樺、邱議瑩對上國民黨柯志恩全都贏，...

明年度總預算案仍「躺」在立院 政院：一直積極誠懇溝通

立法院本會期應審議明年度總預算案，但由於行政院未編列軍人加薪、提高退休警消退休金等預算，導致至今仍卡在立院程序委員會，行...

鄭麗文：威權、箝制自由言論的幽靈再次籠罩台灣

國民黨主席鄭麗文今下午出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，她致詞表示，執政當局用國安的理由隨意把國民驅逐出境，...

稱白恐秋祭不祭悼共諜吳石 主辦單位採通卻讚「烈士犧牲」

國民黨主席鄭麗文今下午出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，傳該活動也將紀念共諜吳石，因此引發輿論熱議。鄭麗文一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。