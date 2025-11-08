快訊

台女躲班機廁所吞雲吐霧吸電子煙 遭長榮空姐抓包「一落地就被逮」

日本熊害頻傳…幼熊闖山形縣JR新庄站車庫 新幹線列車緊急停駛

綠營黨內初選競爭激烈！高雄市長選舉賭盤民調曝光 4人回應這樣說

總預算躺立院...立委減半17年來最晚付委 藍委質疑1事

聯合報／ 記者劉懿萱蔡晉宇／台北即時報導
115年度中央政府總預算案還沒付委，是2008年國會改革立委席次減半以來，最晚付委審查的一次。圖／聯合報系資料照片
115年度中央政府總預算案還沒付委，是2008年國會改革立委席次減半以來，最晚付委審查的一次。圖／聯合報系資料照片

立法院去年為114年度中央政府總預算，朝野攻防激烈，到11月8日第7次闖關才成功付委；今年經過大罷免後，預算會期攻防氛圍反而趨淡，115年度中央政府總預算至今還「躺著」立院程委會，未交付審查，而這也是自2008年國會改革立委席次減半17年來，最晚付委審查的一次。藍委質疑，沒了大罷免，不用相罵本，民進黨政府對總預算也不急了。

在野黨去年以原住民禁伐補償預算未編足等理由，藍白聯手6度擋下今年度中央政府總預算案，總預算付委卡關49天，11月8日第7次闖關才成功付委。今年總預算會期，在野黨不滿政院未編列軍人加薪、提高退休警消退休金等，在總預算案一讀後復議退回，115年度中央政府總預算就在程委會沒有動靜；立院這幾周各委員會不斷排考察、部會業務報告填補時間。

國民黨團書記長羅智強表示，把軍人加薪、警消退休保障預算編足，才是對軍人跟警消的尊重。

國民黨立委王鴻薇則批評，在去年大罷免時候，民進黨用總預算抹黑在野黨，說政府被癱瘓、政府不能運作等，結果現在卻是靜悄悄，行政院對總預算沒動靜似乎雲淡風輕、不把它當回事。

國民黨立委賴士葆也質疑，民進黨在大罷免失敗後，開始採取討好政策，頻發紅包，就算有爭議的議題也不採取對抗。

民眾黨立院黨團總召黃國昌說，卓榮泰到目前為止並沒有提議邀在野黨共商，民眾黨團態度自始至終就是要求卓榮泰依法編列預算，就可付委審查。黃國昌批評，不依法行政，把治國當兒戲，還把已聲請釋憲結果出來前不編預算，這種法盲言論奉為圭臬，毀憲亂政莫此為甚。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，將就提高軍人待遇、警消退休金預算等朝野仍有歧異事項，持續與在野黨溝通。民進黨立院黨團總召柯建銘日前在朝野協商時則說，在野黨現在對總預算案提出復議，民進黨團只能尊重，有關後續請自行負責。

大罷免 民進黨

延伸閱讀

雲林社造30年成果大爆發 立委張嘉郡提3600億農再基金接棒

立院預算中心：旅宿房價高漲影響國旅意願

NCC人事全遭封殺 卓榮泰「已遞半個橄欖園」：在野黨提出人選才會通過

NCC人事案藍白不同意 4被提名人遭立院全數封殺

相關新聞

總預算躺立院...立委減半17年來最晚付委 藍委質疑1事

立法院去年為114年度中央政府總預算，朝野攻防激烈，到11月8日第7次闖關才成功付委；今年經過大罷免後，預算會期攻防氛圍...

鄭麗文白色恐怖秋祭追思共諜？徐巧芯：可能考量兩岸和平

國民黨主席鄭麗文今出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，包含當年共諜。國民黨立委徐巧芯今出席北市府活動前受訪，她...

高雄市長選舉賭盤民調曝光 林岱樺：看看開心就好

有媒體報導地下賭盤針對高雄市長選舉做出「開盤參考」的民調，4位綠委賴瑞隆、許智傑、林岱樺、邱議瑩對上國民黨柯志恩全都贏，...

總預算不審政院不急 賴士葆：新增3千億國防預算唬爛的？

115年度中央政府總預算遲遲未付委審查，立法院卻遲遲沒有動靜。有綠營人士認為，總預算審議時程時間尚充裕；但國民黨立委賴士...

鄭麗文赴白色恐怖秋祭挨批 台灣政治受難人互助會：祭悼吳石等非事實

國民黨主席鄭麗文今出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於傳出活動中有紀念共諜吳石等人的流程，引發批評。主辦單...

出席白色恐怖秋祭挨批 鄭麗文：吳石不曾為主要祭悼對象

國民黨主席鄭麗文今下午出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於傳出活動中有紀念共諜吳石等人的流程，引發質疑。鄭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。