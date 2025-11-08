總預算躺立院...立委減半17年來最晚付委 藍委質疑1事

立法院去年為114年度中央政府總預算，朝野攻防激烈，到11月8日第7次闖關才成功付委；今年經過大罷免後，預算會期攻防氛圍反而趨淡，115年度中央政府總預算至今還「躺著」立院程委會，未交付審查，而這也是自2008年國會改革立委席次減半17年來，最晚付委審查的一次。藍委質疑，沒了大罷免，不用相罵本，民進黨政府對總預算也不急了。

在野黨去年以原住民禁伐補償預算未編足等理由，藍白聯手6度擋下今年度中央政府總預算案，總預算付委卡關49天，11月8日第7次闖關才成功付委。今年總預算會期，在野黨不滿政院未編列軍人加薪、提高退休警消退休金等，在總預算案一讀後復議退回，115年度中央政府總預算就在程委會沒有動靜；立院這幾周各委員會不斷排考察、部會業務報告填補時間。

國民黨團書記長羅智強表示，把軍人加薪、警消退休保障預算編足，才是對軍人跟警消的尊重。

國民黨立委王鴻薇則批評，在去年大罷免時候，民進黨用總預算抹黑在野黨，說政府被癱瘓、政府不能運作等，結果現在卻是靜悄悄，行政院對總預算沒動靜似乎雲淡風輕、不把它當回事。

國民黨立委賴士葆也質疑，民進黨在大罷免失敗後，開始採取討好政策，頻發紅包，就算有爭議的議題也不採取對抗。

民眾黨立院黨團總召黃國昌說，卓榮泰到目前為止並沒有提議邀在野黨共商，民眾黨團態度自始至終就是要求卓榮泰依法編列預算，就可付委審查。黃國昌批評，不依法行政，把治國當兒戲，還把已聲請釋憲結果出來前不編預算，這種法盲言論奉為圭臬，毀憲亂政莫此為甚。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，將就提高軍人待遇、警消退休金預算等朝野仍有歧異事項，持續與在野黨溝通。民進黨立院黨團總召柯建銘日前在朝野協商時則說，在野黨現在對總預算案提出復議，民進黨團只能尊重，有關後續請自行負責。