總預算不審政院不急 賴士葆：新增3千億國防預算唬爛的？

聯合報／ 記者劉懿萱蔡晉宇／台北即時報導
115年度中央政府總預算遲遲未付委審查，立法院卻遲遲沒有動靜圖／聯合報資料照片
115年度中央政府總預算遲遲未付委審查，立法院卻遲遲沒有動靜。有綠營人士認為，總預算審議時程時間尚充裕；但國民黨立委賴士葆卻質疑，雖然就算總預算未三讀，持續性計畫預算照樣能動支，但新增的3千億國防預算卻不能用，賴政府不急，可見這筆預算是畫唬爛的。

依照預算法，總預算案應於會計年度開始一個月前由立法院議決，但其實預算法中也留有但書，明定除新興資本支出及新增計畫外，其餘已獲授權之原訂計畫預算照樣能動支。

立院人士就指出，115度年總預算卡關原因，是因未編列預算比去年更複雜，涉及人數、金額更多，一路卡到明年也並非不可能；但對行政部門來言，總預算沒過他們也不急，我國預算程序有「政府不關門機制」不會像美國政府一樣關門停擺，經常性預算、法定支出都能繼續執行，前總統陳水扁任內朝小野大時，總預算常拖到執行年度4、5月才通過。

國民黨立委賴士葆說，就是因為經常性、法定支出還是能繼續執行，所以現在總預算沒進度賴政府一點都不急；但賴士葆也說，賴政府應該還是會有點急，因為預算沒過，新增的3千億國防預算就不能用，可見賴政府的國防預算是畫唬爛的。

也有藍委表示，政院讓總預算放在不動，就是要讓多數藍營執政的地方政府不好做事，明年選前又可以攻擊；這位藍委也說，行政院知法、玩法、亂法、弄法，反正在野也拿他沒辦法，一般民眾又不懂預算規定，只會被民進黨操弄批在野刪預算，這就是賴政府只顧鬥爭不顧民生的體現。

民進黨人士則樂觀預期，總預算審議時程時間尚充裕，且歷經大罷免失利後，國民黨團、民進黨團路線有收斂，在野黨不再放話「總預算一定砍到有感」，民進黨團也改採堅定立場，但不激烈衝突路線，不像去年採取激烈對抗路線，造成了史上最混亂總預算審查場面。

相關新聞

總預算躺立院...立委減半17年來最晚付委 藍委質疑1事

立法院去年為114年度中央政府總預算，朝野攻防激烈，到11月8日第7次闖關才成功付委；今年經過大罷免後，預算會期攻防氛圍...

鄭麗文白色恐怖秋祭追思共諜？徐巧芯：可能考量兩岸和平

國民黨主席鄭麗文今出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，包含當年共諜。國民黨立委徐巧芯今出席北市府活動前受訪，她...

高雄市長選舉賭盤民調曝光 林岱樺：看看開心就好

有媒體報導地下賭盤針對高雄市長選舉做出「開盤參考」的民調，4位綠委賴瑞隆、許智傑、林岱樺、邱議瑩對上國民黨柯志恩全都贏，...

總預算不審政院不急 賴士葆：新增3千億國防預算唬爛的？

115年度中央政府總預算遲遲未付委審查，立法院卻遲遲沒有動靜。有綠營人士認為，總預算審議時程時間尚充裕；但國民黨立委賴士...

鄭麗文赴白色恐怖秋祭挨批 台灣政治受難人互助會：祭悼吳石等非事實

國民黨主席鄭麗文今出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於傳出活動中有紀念共諜吳石等人的流程，引發批評。主辦單...

出席白色恐怖秋祭挨批 鄭麗文：吳石不曾為主要祭悼對象

國民黨主席鄭麗文今下午出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於傳出活動中有紀念共諜吳石等人的流程，引發質疑。鄭...

