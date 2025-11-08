快訊

台女躲班機廁所吞雲吐霧吸電子煙 遭長榮空姐抓包「一落地就被逮」

日本熊害頻傳…幼熊闖山形縣JR新庄站車庫 新幹線列車緊急停駛

綠營黨內初選競爭激烈！高雄市長選舉賭盤民調曝光 4人回應這樣說

總統：台灣與歐洲志同道合朋友　堅定站在一起捍衛民主

中央社／ 台北8日電

總統賴清德今天表示，衷心感謝「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）邀請副總統蕭美琴發表演說，作為國際社會值得信賴的合作夥伴，台灣將與歐洲和其他志同道合的朋友堅定站在一起，堅決捍衛民主。

蕭副總統在外交部長林佳龍陪同下，歐洲時間7日下午現身在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」大會，並以「Taiwan: A Trusted Partner in aVolatile World」（台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴）為題發表演說。

賴總統下午在社群平台X以英文發文表示，誠摯感謝IPAC邀請蕭副總統在歐洲議會舉行的IPAC大會發表演說，作為國際社會可信賴的夥伴，台灣將與歐洲及其他理念相近的朋友堅定站在一起，堅決捍衛民主。

總統府表示，蕭副總統在外交部長林佳龍陪同下訪歐，預訂9日上午6時許返抵桃園國際機場國賓門，外交部政務次長吳志中將前往接機，蕭副總統將在國賓門發表簡短談話。

賴清德 蕭美琴

延伸閱讀

蕭美琴訪歐向IPAC演說 學者：現任副總統訪歐非首次 不應誇飾

蕭美琴歐議會演講 陸使團：嚴重衝擊中歐政治互信，強烈憤慨堅決反對

副總統蕭美琴訪歐IPAC演講：台海和平攸關全球穩定

蕭美琴訪歐！出席IPAC年度峰會在歐洲議會發表演說

相關新聞

總預算躺立院...立委減半17年來最晚付委 藍委質疑1事

立法院去年為114年度中央政府總預算，朝野攻防激烈，到11月8日第7次闖關才成功付委；今年經過大罷免後，預算會期攻防氛圍...

鄭麗文白色恐怖秋祭追思共諜？徐巧芯：可能考量兩岸和平

國民黨主席鄭麗文今出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，包含當年共諜。國民黨立委徐巧芯今出席北市府活動前受訪，她...

高雄市長選舉賭盤民調曝光 林岱樺：看看開心就好

有媒體報導地下賭盤針對高雄市長選舉做出「開盤參考」的民調，4位綠委賴瑞隆、許智傑、林岱樺、邱議瑩對上國民黨柯志恩全都贏，...

總預算不審政院不急 賴士葆：新增3千億國防預算唬爛的？

115年度中央政府總預算遲遲未付委審查，立法院卻遲遲沒有動靜。有綠營人士認為，總預算審議時程時間尚充裕；但國民黨立委賴士...

鄭麗文赴白色恐怖秋祭挨批 台灣政治受難人互助會：祭悼吳石等非事實

國民黨主席鄭麗文今出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於傳出活動中有紀念共諜吳石等人的流程，引發批評。主辦單...

出席白色恐怖秋祭挨批 鄭麗文：吳石不曾為主要祭悼對象

國民黨主席鄭麗文今下午出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於傳出活動中有紀念共諜吳石等人的流程，引發質疑。鄭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。