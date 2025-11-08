政院人士：通盤審慎研議修正財劃法　盼均衡台灣

快訊

中央社／ 台北8日電

財劃法議題備受關注，政院人士指出，單靠修正公式分母無法解決新版財劃法的問題，因此會全盤檢討修正，財政部正依行政院事權及支出權責檢討結果，以及4次邀集地方會商共識的水平分配面向，通盤審慎研議。

行政院曾多次說明，新版財劃法有3項無法解決的問題，一，公式錯誤，導致統籌分配稅款至今有新台幣345億元無法完全分配。二，事權未隨錢調整，地方政府得到更多統籌分配稅款，但沒有一併調整事權分擔，導致錢到地方、事還在中央；三，調整後的水平分配公式，包括營利事業營業額、人口、面積的指標權重計算標準造成不公平現象，讓富者越富、城鄉差距更大。

各界關注政院是否提出修法版本，政院人士表示，為落實財劃法「均衡城鄉、均衡台灣」的精神，行政院將會提出可長可久的財劃法修正案，且單靠修正公式分母無法解決財劃法問題，須全盤檢討修正。

行政院長卓榮泰9月曾邀集地方首長座談，政院人士指出，許多地方政府當時對於財劃法權重分配都有提出意見，財政部至今也開過4次會議，邀集各地方政府，溝通統籌稅款分配架構、指標及權重，在水平分配部分已擴大共識。

至於中央地方垂直分配部分，政院人士表示，行政院也已責成部會就中央與地方事權分配及支出權責進行檢討，財政部將依行政院事權及支出權責檢討結果，以及4次邀集地方會商共識的水平分配面向，通盤審慎研議提出財劃法修正草案。

政院人士也說，修正案仍在彙整意見的收攏階段，持續研議「公平合理、可長可久」的內容，在方案確定後，會適時對外說明。

