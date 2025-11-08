高雄市長選舉賭盤民調曝光 林岱樺：看看開心就好

有媒體報導地下賭盤針對高雄市長選舉做出「開盤參考」的民調，4位綠委賴瑞隆、許智傑、林岱樺、邱議瑩對上國民黨柯志恩全都贏，但林岱樺是贏最少的是。林岱樺今天表示，各種花式民調千奇百怪，大家看看開心就好。

媒體報導指出，民進黨高雄市長黨內初選競爭激烈，爭取提名的立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺與許智傑，選情拉鋸，地下賭盤也開始熱身準備開盤，還做出「開盤參考」的民調，該份民調顯示4位綠委對上柯志恩全都贏，但贏最少的是林岱樺，她以39.1%對上柯志恩的30.3%；贏最多為賴瑞隆47.7％對上柯志恩33.0％。

林岱樺表示，各種花式民調千奇百怪，大家看看開心就好。只是這份所謂的「地下賭盤民調」，既沒有標示執行和委託單位，而且有鼓勵賭博之嫌。她說，希望公眾人物可以多提倡健康的休閒活動，不要鼓動賭博的風氣。高雄市警局也應該重視這則報導，追查地下賭盤是否有涉及聚賭與詐騙的嫌疑？

民進黨立委賴瑞隆表示，感謝高雄鄉親長期以來的支持與鼓勵。未來將持續努力以穩健的步伐推動城市建設與地方發展，讓高雄成為更宜居家園、更有競爭力的城市，延續高雄的榮耀，讓高雄更好，是不變的目標。

邱議瑩表示，民調的數字都是參考，也會根據這個數字來做很多策略上的調整，每一個參選的同志在這一段期間，還是會努力地往前。不管現在民調是領先還是落後，都是激勵她更加努力往前的動力，會持續地努力，奮力地達到最後的終點，贏得最後的勝利。

許智傑表示，近兩個月來，不論是比較知名的民調公司還是內參民調，他都保持第二且差距在誤差範圍內，雖然自己起步最晚，但上升最快，最後兩個月，會持續推出南高屏大生活圈的遠見政策以及最重視且勤跑基層的行動，最後代表民進黨，並和大家一起團結，一起努力，一起勝利。