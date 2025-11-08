出席白色恐怖秋祭挨批 鄭麗文：吳石不曾為主要祭悼對象
國民黨主席鄭麗文今下午出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於傳出活動中有紀念共諜吳石等人的流程，引發質疑。鄭麗文澄清，活動並非以吳石等人為主角，邀請資訊當中也未曾提及吳石等人，且吳石等人並不是被認定的「政治犯」，望各界勿模糊焦點。
鄭麗文在臉書貼文表示，她是受政治受難人互助會的邀請，擬出席白色恐怖秋祭慰靈活動，原是為悼念白色恐怖的政治受難人及犧牲者家屬，並反思歷史、展望和平，外傳關注著重紀念情報工作者之訊息是嚴重的誤導，並非以吳石等人為主角，往年也不曾以他們為主要祭悼對象，日前收到的邀請資訊當中也未曾提及吳石等人。
鄭麗文表示，50年代白色恐怖時期，台灣曾有許多人因為政治信仰和意識形態付出代價，然吳石、朱楓等人並不在被認定的「政治犯」定義中。望各界聚焦史實，勿模糊焦點。
FB留言