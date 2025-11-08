管碧玲會見友邦駐聯合國代表 交流海洋治理、呼籲和平

海洋委員會主委管碧玲昨天在高雄接見馬紹爾群島、巴拉圭、斐濟等3國駐聯合國常任代表訪問團，雙方就海洋治理、區域安全、氣候行動及國際法秩序等議題進行交流，深化對台灣海洋治理經驗的認識，並拓展未來合作的可能。

管碧玲表示，雖然被海洋分隔，但同為海洋國家，始終以真誠的友誼與共同的價值相互連結，感謝3位大使長期在國際為台灣仗義發聲，特別是在聯合國及多邊場合中，支持台灣的國際參與與區域和平，一同來訪充分展現理念相近國家對台灣的友誼與支持。

馬紹爾群島John M. Silk大使表示，將持續在多邊場合為台灣發聲，他說「排除台灣，世界就少了一個讓地球更美好的夥伴」

斐濟Filipo Tarakinikini大使指出，斐濟與台灣的關係是兩個主權人民之間的夥伴關係，任何對台灣的威脅，同樣危及太平洋小島國的安全，斐濟正在推動首次全國性「海洋空間規驚畫」期盼與台灣共享海域意識與海洋治理方面的經驗。

巴拉圭Marcelo Eliseo Scappini Ricciardi大使則強調，台灣與巴拉圭關係建立在人民交心的友誼上，「我們共享家庭與信任的價值，這是雙方最珍貴的連結」。

管碧玲特別感謝3國代表在去年9月19日聯合多國常任代表致信聯合國秘書長，明確指出聯合國大會第2758號決議文並未涵蓋台灣，並呼籲聯合國應讓台灣有意義地參與國際事務、為永續發展目標SDGs作出貢獻。

她強調「不應因政治因素排除台灣」，感謝各國對台灣海峽及印太地區和平與穩定的關切，在國際場合呼籲維護區域安全與國際法秩序，防止單方面改變現狀。