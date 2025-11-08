高雄市長選戰民調亂 柯志恩：民調是一種參考

快訊

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
立委柯志恩上午受訪被問到高雄市長民調與民進黨人選的情況，她回應民調只是一種參考。記者巫鴻瑋／攝影
立委柯志恩上午受訪被問到高雄市長民調與民進黨人選的情況，她回應民調只是一種參考。記者巫鴻瑋／攝影

立委柯志恩今天上午與高雄市長陳其邁等人一同出席「大海開吃」彌陀港虱目魚文化節，被問到自身民調民進黨幾名人選的差距，甚至賭盤民調4位綠營人選都勝，柯志恩認為，民調是一種參考「我都一切尊重」，並強調不會因民進黨黨內初選打亂腳步。

柯志恩指出，最近2、3個月民調滿天飛，連賭盤的民調都可以上來，令人看得眼花撩亂，但無論如何，民調都是一種參考，而且因民進黨有初選，夾帶相當多資源在其中，因此所有的民調數字，「只能說是參考」。

她強調，會繼續以自身的腳步走自己的路，未來會有相關政策發表，以及活動或是造勢，都有既定的一個方向，不會因為民進黨的初選而打亂腳步。

柯志恩更拿出民進黨林岱樺形容，認為林岱樺在岡山的造勢做得非常成功，她認為民進黨的賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺及許智傑等人都是她在立法院的同事，實力都非常的堅強，大家都一起為高雄的預算努力、準備，大家要看如何能夠幫高雄做得最好。

針對近期電話民調，柯志恩團隊也發動宣傳攻勢，呼籲支持者若接到民調，要「唯一支持柯志恩」。

她說，因為民進黨已經灑下非常多的資源，如果她都不動作的話，會讓支持者認為是不是在這4位綠營人選中，要選一個差不多的，為了怕支持者有這樣的誤解，還是希望支持者「大膽說唯一支持柯志恩」。

