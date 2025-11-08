蕭美琴現身歐洲議會 范雲：面對中國威脅 台灣人民絕不妥協

副總統蕭美琴現身歐洲議會，在其間舉行的對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會發表專題演說，其後駐歐盟代表謝志偉設宴款待來自多國的國會議員與外交使節，民進黨立委范雲也與會。她表示，這是國際社會對台灣表達支持的新高度，台灣民主是幾代人犧牲而來的成果，面對中國威脅，台灣人民絕不妥協。

晚宴與會嘉賓包括IPAC執行長Luke de Pulford、歐洲議會共同主席Miriam Lexmann MEP及Bernard Guetta MEP，范雲則以及台灣共同主席身份與會。

范雲表示，這不只是台灣首次以正式會員國身分出席，更是史上第一次台灣的現任副總統在歐洲議會發表演說。很榮幸在現場見證歷史，也感謝IPAC長期對台灣支持。

范雲指出，台灣人從不認識IPAC，到如今熟悉IPAC對台灣的支持，源於幾次重要事件。包括通過反制中國對聯大2758號決議文曲解的模範決議，促成近10國議會跟進，破解中共全球認知戰，從法理層面證明台灣不是中國一部分；及去年組織史上最大跨國國會議員參訪團來台，讓台灣人民真切感受到國際社會的支持。

范雲指出，中國威權擴張不僅威脅台灣，也影響全球經濟、安全與民主，台灣長期位於威脅第一線，已累積從應對假訊息到維持經濟自主的經驗，如台灣對中投資，已自2010年84%降至去年的7.5%。台灣非常樂意透過IPAC，將韌性與經驗貢獻給國際社群。

范雲回顧自身經驗表示，從社會學教授轉任政治人物，是因對中國威脅台灣民主深感憂慮。她分享，在台灣爭取國會民選的運動中，她與謝志偉分別是大學生及年輕德文系教授，親眼見證台灣民主從威權崛起。如今並肩為台灣仍持續努力，確保未來世代能享有現在的自由、民主與經濟繁榮。IPAC作為全球唯一以對抗中國威權為核心的國際組織，今年首次代表台灣以會員國身分與會，對她個人及國家都重大意義。