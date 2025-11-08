快訊

顏正國人生謝幕！生前苦練4國語言　魏德聖驚訝「再見是遠別」

新手露營別慌張！ 「十大新手必備清單」一次收 秋日露營旅行正迷人

全台唯一！台積電運動會魏哲家腳上「tsmc運動鞋」超吸睛

停砍公教年金 吳清基、潘文忠2前教長籲找平衡

中央社／ 台北8日電

國民黨立委等人提停砍公教年金的法案，但朝野意見分歧。前教育部長吳清基、潘文忠今天受訪都表示，涉及物價波動、政府財政、退休人員權益等，期盼朝野能從中找到平衡。

黃昆輝曾任台灣省教育廳長、內政部長、行政院政務委員等職，有「台灣現代教育行政學之父」之稱，教育界今天在台灣師範大學為他舉辦90歲祝壽文集新書發表會，包括前立法院長王金平、雲林縣長張麗善和200多名教育界人士到場，場面相當盛大。

2名前教育部長吳清基、潘文忠都是黃昆輝的學生，但分別是在中國國民黨、民主進步黨執政時職掌教育部。兩人今天出席發表會，會前接受媒體聯訪，對年金改革議題發表看法。

吳清基表示，公教人員長年為國家、為社會奉獻，如果退休後的權益能獲得適當維護，對他們來說是很大的鼓勵；而對於現在還在職位上的人員而言，也能對未來有期待。

吳清基提到，年改議題涉及政府財政，但當中應該還是可以拿捏、找到一個平衡點，對財政不會造成太大的困難，並激勵公教人員的士氣，鼓勵更多優秀人才投入。

媒體追問停砍年金是否會造成不同世代公教人員間的對立？吳清基認為，退休公教人員的所得，會用來照顧家庭、照顧年輕人；而年輕人將來也會年紀大、會退休，會需要國家的保障，社會在討論此議題時，不需要太強調階級或世代對立，而應從和諧、共榮共存角度思考。

前教育部長潘文忠則說，年金改革議題經過不斷討論，他任職教育部時，銓敘部等相關單位做過多次精算，而要如何兼顧體恤退休人員，並考慮到物價波動等，「確實是一個蠻兩難的問題。」

潘文忠表示，要完全恢復到過去的制度，大概是非常困難的，但能不能可從中找到一個適切的平衡，考量到世代間的差異，並兼顧到年金永續。他認為，除了停砍外，如果能擴充更多元的來源，包括政府預算補助、基金的投資操作都是可關注的方向。

公教 教育部 潘文忠 年改

延伸閱讀

經濟日報社論／縮小職業不公 先停砍公教年金

回嗆蔡英文年改交接說 羅智強：馬英九沒要把公教逼上絕路

拚停砍公教年金年底三讀 國民黨團：還給退休公教一個公道

公教年金停砍過初審交黨團協商 翁曉玲：下個目標勞權福利

相關新聞

鄭麗文赴白色恐怖秋祭追思共諜 蔣萬安態度曝光

國民黨主席鄭麗文今天出席1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會，追思對象包括共諜吳石。台北市長蔣萬安今出席環狀線東環段CF...

蕭美琴訪歐洲議會發表演說 外交部：詳情回國後說明

外交部昨天深夜證實，副總統蕭美琴由賴總統指派，應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC)在歐洲議會舉辦的年會，並由外交...

出席白色恐怖秋祭挨批 鄭麗文：吳石不曾為主要祭悼對象

國民黨主席鄭麗文今下午出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於傳出活動中有紀念共諜吳石等人的流程，引發質疑。鄭...

蕭美琴訪歐向IPAC演說 學者：現任副總統訪歐非首次 不應誇飾

副總統蕭美琴7日訪問比利時，在歐洲議會舉行的議員會議上發表演說。路透指出，此行是台灣近年積極深化與歐洲關係的重要一步。但...

鄭麗文追思共諜 蔣萬安：應紀念為中華民國犧牲的前輩

台北市長蔣萬安今天上午出席環狀線東環段CF760區段標工程開工動土典禮，面對下午國民黨主席鄭麗文將出席1950年代白色恐...

民調邱議瑩與賴瑞隆領先？ 陳其邁：別把許智傑當塑膠

高雄市長陳其邁今天上午出席「大海開吃」彌陀港虱目魚文化節，除了宣傳彌陀美食，被問到2026高雄市長選戰有網路民調指出邱議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。