停砍公教年金 吳清基、潘文忠2前教長籲找平衡

國民黨立委等人提停砍公教年金的法案，但朝野意見分歧。前教育部長吳清基、潘文忠今天受訪都表示，涉及物價波動、政府財政、退休人員權益等，期盼朝野能從中找到平衡。

黃昆輝曾任台灣省教育廳長、內政部長、行政院政務委員等職，有「台灣現代教育行政學之父」之稱，教育界今天在台灣師範大學為他舉辦90歲祝壽文集新書發表會，包括前立法院長王金平、雲林縣長張麗善和200多名教育界人士到場，場面相當盛大。

2名前教育部長吳清基、潘文忠都是黃昆輝的學生，但分別是在中國國民黨、民主進步黨執政時職掌教育部。兩人今天出席發表會，會前接受媒體聯訪，對年金改革議題發表看法。

吳清基表示，公教人員長年為國家、為社會奉獻，如果退休後的權益能獲得適當維護，對他們來說是很大的鼓勵；而對於現在還在職位上的人員而言，也能對未來有期待。

吳清基提到，年改議題涉及政府財政，但當中應該還是可以拿捏、找到一個平衡點，對財政不會造成太大的困難，並激勵公教人員的士氣，鼓勵更多優秀人才投入。

媒體追問停砍年金是否會造成不同世代公教人員間的對立？吳清基認為，退休公教人員的所得，會用來照顧家庭、照顧年輕人；而年輕人將來也會年紀大、會退休，會需要國家的保障，社會在討論此議題時，不需要太強調階級或世代對立，而應從和諧、共榮共存角度思考。

前教育部長潘文忠則說，年金改革議題經過不斷討論，他任職教育部時，銓敘部等相關單位做過多次精算，而要如何兼顧體恤退休人員，並考慮到物價波動等，「確實是一個蠻兩難的問題。」

潘文忠表示，要完全恢復到過去的制度，大概是非常困難的，但能不能可從中找到一個適切的平衡，考量到世代間的差異，並兼顧到年金永續。他認為，除了停砍外，如果能擴充更多元的來源，包括政府預算補助、基金的投資操作都是可關注的方向。