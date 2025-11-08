快訊

中職／林安可獲得西武關注 球團本部長：非常有魅力

高喊「我愛台積」！黃仁勳中文致詞：沒有台積電…就沒有今天的輝達

教職求生術／北市缺師連年破2千人 教育局三招能穩師資？

11月8日海巡節 賴總統：向藍色國土守護者致敬

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
今天是「海巡節」，賴清德總統在臉書向「藍色國土的守護者」致敬。圖／取自賴清德臉書
今天是「海巡節」，賴清德總統在臉書向「藍色國土的守護者」致敬。圖／取自賴清德臉書

今天是「海巡節」，賴清德總統在臉書向「藍色國土的守護者」致敬，他表示，面對中共持續不斷的灰色地帶挑釁，海巡同仁日夜守護海防最前線，不畏風浪、堅定如山，以行動展現捍衛主權、保障人民安全的決心。

「紀念日及節日實施條例」已於5月28日公布施行，海洋委員會依法訂定每年11月8日為海巡節並放假一日，作為海巡人員專屬節日。

賴總統表示，感謝所有海巡同仁不分晝夜、堅守崗位，守護藍色海疆，也守護每一位國人的安全。海巡署是國家安全體系中，連結國防、治安與民安的第一道防線，肩負防衛、執法、救援及國際合作等多重任務。

賴總統指出，面對中共持續不斷的灰色地帶挑釁，海巡同仁日夜守護海防最前線，不畏風浪、堅定如山，以行動展現捍衛主權、保障人民安全的決心。謝謝海巡同仁成為藍色國土的守護者，敬祝所有海巡同仁：海巡節快樂，平安順航。「國家因你們而安全，人民因你們而安心。謝謝你們。」

海巡署 國土 對中

相關新聞

鄭麗文赴白色恐怖秋祭追思共諜 蔣萬安態度曝光

國民黨主席鄭麗文今天出席1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會，追思對象包括共諜吳石。台北市長蔣萬安今出席環狀線東環段CF...

蕭美琴訪歐洲議會發表演說 外交部：詳情回國後說明

外交部昨天深夜證實，副總統蕭美琴由賴總統指派，應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC)在歐洲議會舉辦的年會，並由外交...

謝志偉：台灣與中國最大不同之一 是與各國建立堅韌友誼

副總統蕭美琴現身歐洲議會，在其間舉行的對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會發表專題演說，其後駐歐盟代表謝志偉設宴款待來自...

蕭美琴現身歐洲議會 范雲：面對中國威脅 台灣人民絕不妥協

副總統蕭美琴現身歐洲議會，在其間舉行的對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會發表專題演說，其後駐歐盟代表謝志偉設宴款待來自...

11月8日海巡節 賴總統：向藍色國土守護者致敬

今天是「海巡節」，賴清德總統在臉書向「藍色國土的守護者」致敬，他表示，面對中共持續不斷的灰色地帶挑釁，海巡同仁日夜守護海...

鄭麗文出席共諜吳石追思活動 李文忠：對國民黨與中華民國的背叛

國民黨主席鄭麗文今天將參加統派團體追思共諜吳石的活動，退輔會前副主委、前民進黨立委李文忠今天表示，追思吳石是對國軍、國民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。