11月8日海巡節 賴總統：向藍色國土守護者致敬

今天是「海巡節」，賴清德總統在臉書向「藍色國土的守護者」致敬，他表示，面對中共持續不斷的灰色地帶挑釁，海巡同仁日夜守護海防最前線，不畏風浪、堅定如山，以行動展現捍衛主權、保障人民安全的決心。

「紀念日及節日實施條例」已於5月28日公布施行，海洋委員會依法訂定每年11月8日為海巡節並放假一日，作為海巡人員專屬節日。

賴總統表示，感謝所有海巡同仁不分晝夜、堅守崗位，守護藍色海疆，也守護每一位國人的安全。海巡署是國家安全體系中，連結國防、治安與民安的第一道防線，肩負防衛、執法、救援及國際合作等多重任務。

賴總統指出，面對中共持續不斷的灰色地帶挑釁，海巡同仁日夜守護海防最前線，不畏風浪、堅定如山，以行動展現捍衛主權、保障人民安全的決心。謝謝海巡同仁成為藍色國土的守護者，敬祝所有海巡同仁：海巡節快樂，平安順航。「國家因你們而安全，人民因你們而安心。謝謝你們。」