鄭麗文出席共諜吳石追思活動 李文忠：對國民黨與中華民國的背叛

國民黨主席鄭麗文今天將參加統派團體追思共諜吳石的活動，退輔會前副主委、前民進黨立委李文忠今天表示，追思吳石是對國軍、國民政府、國民黨與中華民國的背叛。此舉讓「民進黨內行的暗暗也樂了，就靠這位來嚇走選民了」。

李文忠表示，鄭麗文又有驚人之舉，今天將參加統派團體追思共諜吳石的活動。按吳石及郭汝槐是國共內戰時期最高階共諜，在隱蔽戰線替延安立了多少功勞，也就是國軍因此多犧牲了許多人。從史料上來看，吳石案牽連的人等有冤枉之嫌，但吳石被判為共諜槍斃無誤，北京也將他追贈為烈士，迎入八寶山祭祀，最近還為他拍了一部連續劇：「沈默的榮耀」大力宣傳，鄭麗文的出席是在這背景下耐人尋味。

李文忠說，追思吳石是對國軍的背叛，對國民政府的背叛，對國民黨的背叛，所以是對中華民國的背叛！國民黨員及真正的中華民國派能不鳴鼓而攻之？

他表示，牛頓第三運動定律：作用力與反作用力成正比。這顯然也是最有用的政治定律。鄭麗文是三黨從不同方向共同支持當選的，現在她是報恩來的，共產黨可樂了，哪有這麼令人驚喜的天上掉下來的禮物，毫無生澀及違和感。民進黨內行的暗暗也樂了，就靠這位來嚇走選民了。苦的是國民黨，但該黨內部如任令黨主席公然背棄本黨史觀唱和中共史觀，就看人民怎麼看吧！

李文忠呼籲：「鄭主席，懸崖勒馬吧！」鄭還沒有實力這樣折騰，國民黨也經不起這樣折騰。

李文忠說，鄭麗文以文藝腔表示：「我們不需要再為自己的政治信仰付出代價」。這話有高度，但等兩岸和解、兩岸和平以後，等兩岸的華人都能生活在自由民主法治的制度下才有實踐的可能，也才有討論的價值。