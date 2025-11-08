吳思瑤：鄭麗文將出席追思共諜活動 加入共產黨好了

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
國民黨席鄭麗文今天預計參加「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於追思對象包括中共安插在國民政府內部最高階共諜將官吳石，引發爭議。民進黨立委吳思瑤批評，繼「普亭不是獨裁者」後，鄭麗文又一驚世駭俗力作，鄭加入共產黨好了。

吳思瑤表示，鄭麗文把過去的共諜吳石當烈士祭拜，是要鼓吹更多的共諜？歡迎更多的叛國者？不只是非不分，更是敵我不分。吳石何許人也？中共封為「密使一號」，是中共滲透在我國軍內部的最高諜報人員，竊取國家機密，助共消滅中華民國，1950年將吳石緝拿逮捕並槍決的，就是蔣介石。

吳思瑤指出，蔣介石曾在日記中記載吳石讓他心寒，鄭麗文祭拜叛國者，蔣委員長地下有知，應該又心寒一次吧。吳石這幫共諜同夥12人，當年如果任務成功，國民黨早就沒了，中華民國也沒不存在了。

吳思瑤說，祭拜出賣中華民國的共諜，是對所有在戰場上英勇捐軀的國軍烈士、遺族莫大的褻瀆，也是對所有白色恐怖受難者們施以無情的羞辱，這不是政治思想的差異，是嚴重的價值偏差，對中華民國的背棄。

吳思瑤表示，鄭麗文上任前就派副主席蕭旭岑見國台辦主任宋濤，為兩黨合作共謀統一搭台，上任後就要追思中共烈士，扭曲歷史，輸誠媚共，鄭麗文到底在急什麼？乾脆加入共產黨好了。

鄭麗文 吳思瑤 共諜

