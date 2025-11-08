【專家之眼】無友不如己者？台灣的「新加坡心結」

由於接近的人民背景以及政治文化，很長一段時間，新加坡的治理經驗，常常成為台灣政治人物掛在嘴邊的取經對象。台星兩國關係無論是社會往來、經貿活動以及軍事交流都十分密切。在東南亞國家中，新加坡對台灣可算是最為友好。但是從1990年代後，台灣雖然在經濟上依舊滯後於新加坡，但由於民主化的成果得到世界的肯定，逐漸對這個昔日的學習對象，另眼相待。

1994年作家龍應台發表文章《幸好我不是新加坡人》，批評新加坡政府以高經濟成長、良好治安及高效率的政府治理，背後是公民自由和尊嚴的犧牲，並表達她無法接受此種文化與政治管制，也反對新加坡自視為亞洲代言人的地位。這篇文章當時在華人世界引起廣泛回響，也在新加坡引發不小爭議。

民進黨政府出於對國際現實與身分認同的錯亂認知，對新加坡更是有錯綜複雜的情緒。2004年新加坡外交部長楊榮文在聯合國大會上，發表反對台灣獨立的言論，支持「一個中國」政策。當時的外交部長陳唐山情緒激動地公開表示，新加坡這麼小，只不過是「鼻屎大」的國家，卻在聯合國批評台灣，是在捧中共的生殖器，表示對新加坡的批評和不滿。由於語言的粗俗過激，引發台灣政壇和新加坡方面的譁然與外交震盪。

新加坡作為區域貿易與金融中心，對於亞太區域的安全與穩定十分關切，亞洲安全會深刻影響該國的立國基礎，經常表達對台海穩定的憂慮。前總理李顯龍過去幾年經常在西方媒體與外交場合，對中美在亞洲競爭逐漸惡化表達立場，呼籲各方克制。日前新任總理黃循財當著來訪的中國總理李強，表達反對台獨的立場，更是讓民進黨政府跳腳。

新加坡除經常成為國際會議與外交會面的重要場合，由於華人社會背景，在兩岸之間也經常扮演重要的溝通角色，並提供舞台。諸如1993年劃時代的辜汪會談，以及進入10周年兩岸領導人會面的馬習會。這樣的角色讓民進黨在面對兩岸交流歷史無所適從，找不到自己的座標。

最近，因為台灣是否學習新加坡的鞭行引起討論，民進黨秘書長徐國勇表示，台灣是民主國家，不必學習半自由民主的新加坡採用鞭行。確實，除了徐國勇引用自由之家的排名外，根據2024年經濟學人智庫（EIU）公布的民主指數，台灣在全球167個國家及地區中排名第12，屬於「完全民主」國家，且為亞洲第一名。相較之下，新加坡的民主指數得分為6.18分，屬於「部分民主」類型，排名遠低於台灣。

但是這樣的揚己抑人，除了逞口之快，洩久怨之氣之外，絲毫沒有任何意義。鞭行的討論，始於人民對電信詐騙的深惡痛絕，但政府又苦無對策，才有民意代表的突發奇想，建議政府採用鞭行這等肉體刑，以示效尤。徐國勇用民主指數誇耀台灣民主的進步，貶抑新加坡，實則是迴避民怨，推卸執政責任。

日前，民進黨抓住國民黨主席鄭麗文關於普亭是否是獨裁者的話柄，大做文章。但是台灣在莫斯科仍設有代表處，卻不見民進黨政府中止一切與俄羅斯的經貿與外交往來。民進黨自詡台灣是民主國家，無友不如己者，不屑民主指數落後的國家，徐國勇或許不知道，在上述經濟學人的排名中，美國被列為缺陷民主國家，還遠遠落後台灣，那台灣又該如何看待美國？