副總統蕭美琴訪歐IPAC演講：台海和平攸關全球穩定
副總統蕭美琴今天在歐洲議會舉行的IPAC峰會發表演說。蕭副總統說，台灣海峽的和平對全球穩定和經濟持續發展至關重要，而國際社會反對以武力單方面改變現狀的立場始終如一。更強大的台灣，意味著更穩定的印太地區。穩定的印太地區，將帶來一個更安全的世界。這也是首度有台灣現任副總統在歐洲議會發表演說。
蕭副總統在外交部長林佳龍陪同下，今天出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）在布魯塞爾的歐洲議會舉行的峰會，並發表演說。
蕭副總統說，台灣是多元化的社會，重視公開對話、負責任的政府、公平選舉以及信仰和言論自由。相信真理不是由演算法或獨裁者決定，而國際規則也不是菜單，是和平共存的基礎。
蕭副總統強調，作為民主國家，我們相信自由的政治和經濟體系能帶來繁榮和成長。
IPAC今年8月才剛來台北召開，當時也是由蕭副總統接待並出席活動。
