蕭美琴訪歐洲議會發表演說 外交部：詳情回國後說明
外交部昨天深夜證實，副總統蕭美琴由賴總統指派，應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC)在歐洲議會舉辦的年會，並由外交部長林佳龍陪同前往，相關情形總統府將於蕭美琴返國後對外說明。
對中政策跨國議會聯盟（IPAC）2025年峰會台北時間7日傍晚在比利時布魯塞爾歐洲議會展開，台灣首次以正式會員國身分參與。IPAC深夜突然宣布，台灣副總統蕭美琴在峰會向全球立法者大會發表突破性演說，這是台灣政府高層首次在外國國會發表演講。
台灣IPAC共同主席、民進黨立委范雲也在臉書出圖文，表示蕭美琴副總統在歐洲議會，對IPAC的50多位國會議員演講—why Taiwan matters。講完後大家都起立鼓掌、欲罷不能，紛紛要求合照。
范雲強調，這是神秘嘉賓帶來的一股旋風。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言