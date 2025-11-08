蕭美琴訪歐洲議會發表演說 外交部：詳情回國後說明

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
外交部昨天深夜證實，副總統蕭美琴由賴總統指派，應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC)在歐洲議會舉辦的年會，並由外交部長林佳龍陪同前往，相關情形總統府將於蕭美琴返國後對外說明。

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）2025年峰會台北時間7日傍晚在比利時布魯塞爾歐洲議會展開，台灣首次以正式會員國身分參與。IPAC深夜突然宣布，台灣副總統蕭美琴在峰會向全球立法者大會發表突破性演說，這是台灣政府高層首次在外國國會發表演講。

台灣IPAC共同主席、民進黨立委范雲也在臉書出圖文，表示蕭美琴副總統在歐洲議會，對IPAC的50多位國會議員演講—why Taiwan matters。講完後大家都起立鼓掌、欲罷不能，紛紛要求合照。

范雲強調，這是神秘嘉賓帶來的一股旋風。

