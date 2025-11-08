馬習會10周年 馬籲賴懸崖勒馬 「讓兩岸遠離戰爭」

昨天是馬習會十周年，前總統馬英九強調，這場會晤是「兩岸交流制度化」的最高實踐。他呼籲賴總統，應立即懸崖勒馬，讓兩岸遠離戰爭。他也期許鄭麗文帶領中國國民黨團隊恢復國共兩黨對話。鄭麗文則說，中國國民黨會繼續這路線走下去，盼接下來能成為主動的「和平締造者」。

值得一提的是，大陸官方近日並未循馬習會五周年之例舉行座談會，國台辦發言人陳斌華昨晚表示，會晤（馬習會）鞏固了「九二共識」作為兩岸關係和平發展政治基礎的關鍵地位和作用，表明「兩岸中國人」完全有能力、有智慧解決好國家、民族內部的問題，喊話台灣同胞攜手開創民族復興、祖國統一的美好未來。

而鄭麗文今天將出席一九五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會，追思對象包括當年共諜。鄭麗文昨回應，出席相關祭悼活動是希望兩岸和解、和平，不需要再為自己的政治信仰付出代價。

原定在台北參加馬習會十周年研討會的前總統馬英九因身體微恙不克出席，他在臉書發文指出，兩岸領導人會面，有互信、能和平，解決彼此爭端，緩和區域緊張，影響力是全球性的。他並藉此機會感謝中共總書記習近平，「當年以極大的魄力與決心，和我一起促成了歷史性的兩岸領導人會晤」。這場會晤為兩岸留下珍貴遺產，是「兩岸交流制度化」的最高實踐。

馬英九再次呼籲賴總統，應立即懸崖勒馬，回到兩岸共同的政治基礎（九二共識、反對台獨），回到十年前馬習會的基礎，讓兩岸遠離戰爭。他也期許鄭麗文帶領的中國國民黨團隊，繼續無畏推動兩岸交流，恢復國共兩黨對話，為台灣民眾穩定兩岸情勢。

鄭麗文說，從九二共識、連戰和平之旅以及馬習會，讓中國國民黨堅定這一方向，會繼續這路線走下去，「過去證明我們是對的」。她重申國民黨立場，「我們不會成為麻煩製造者，我們也不會淪為大國博弈地緣政治的犧牲品」，最高主導原則是要成為「和平締造者」。

對於大陸官方並未循馬習會五周年之例舉行座談會，國民黨副主席蕭旭岑說，「這是對兩岸關係很負面訊號」。

資深學者趙春山則解讀，大陸覺得這已是過眼雲煙，兩岸不可能再舉行領導人會晤，除非二○二八年政黨輪替。