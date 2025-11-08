聽新聞
新聞幕後／聯手封殺人選 藍白防NCC變綠軍打手

聯合報／ 記者屈彥辰劉懿萱／台北報導

立法院昨日處理國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）人事同意權案，藍白聯手全數封殺，四位委員被提名人無一通過。據稱，有國民黨立委建議可通過被提名人黃葳威，不過藍白在確認彼此立場後，決定全部封殺。民眾黨內人士說，ＮＣＣ已是橡皮圖章，成為民進黨政治打手。

行政院今年七月底提名成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修、政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威及世新大學傳播管理系助理教授羅慧雯為ＮＣＣ委員，並指定蔣榮先為主委、程明修為副主委。

ＮＣＣ編制共有七位委員，據ＮＣＣ組織法第十條第三項規定，會議應以委員總額過半數同意做成決議，也就是四人就可決議，但現任委員只剩下三名，因此ＮＣＣ已超過半年未召開委員會議，許多重大決策無法拍板定案。

據了解，有國民黨立委一度建議可考慮讓黃葳威通過，但藍營得知民眾黨團打算全數封殺後，決定在野態度一致，一個都不留。據了解，除藍白於立院維持合作外，國民黨團全部封殺還有兩理由。第一為ＮＣＣ現有三位委員在任，若這次通過一位被提名人，ＮＣＣ就可進行重大決議，憂心執政黨用「換照」、「移頻」等方式剷除挺藍媒體，嚴重影響明年地方選舉和二○二八大選的新聞公正性。

據了解，國民黨考量的第二個理由為，行政院為大罷免刻意拖延ＮＣＣ人事提名，而且政院提名也未尊重國會新民意，因此在封殺之外將持續要求執政黨採納在野黨推薦人選。

民眾黨內人士則說，十月廿日交通委員會排審ＮＣＣ被提名人時，當周便有初步想法要封殺，原因包含專業性不足、公正性也備受質疑，例如主委被提名人蔣榮先，學經歷幾乎未見涉獵電信通訊、媒體傳播等領域，審查時也對ＮＣＣ法規預算不了解，副主委被提名人程明修，專長為法律行政法，但ＮＣＣ已有另一名專長法律的委員，應提名電信或傳播專業更適合。

國民黨 民眾黨 藍白 NCC 民進黨

