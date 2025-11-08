藍白封殺NCC人事 卓揆：重新思考合作模式

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）四名委員懸缺逾一年，立法院院會昨天行使ＮＣＣ人事同意權，藍白以多數席次優勢，集體投下不同意票，包括主委、副主委在內的四位提名人，全數遭立院封殺。

行政院長卓榮泰表示，在野黨不要說行政院沒有遞出橄欖枝，「我已經把整個橄欖園的一半都遞出來了」，結果沒得到任何善意回應，將重新思考未來包括中選會人事案在內的合作模式，若只有在野黨的人選會通過、行政院的被封殺，那會造成歷史大錯，他感到非常遺憾。

立法院先前三讀ＮＣＣ組織法，刪除ＮＣＣ萬年延任條款，任期改為四年，且僅能連任一次，不得再任。ＮＣＣ現任代理主委翁柏宗已於去年十二月一日卸任，同時不得再獲提名，現有ＮＣＣ委員尚有四名額待補，ＮＣＣ剩下三位委員。

立法院昨行使國家通訊傳播委員會四名委員人事同意權，藍白全數封殺，行政院長卓榮泰（圖）表示，「我已經把整個橄欖園的一半都遞出來了」。記者蘇健忠／攝影

四位被提名人分別是，成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修、國立政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威、世新大學傳播管理系助理教授羅慧雯；行政院並指定蔣榮先為主委、程明修為副主委。

立法院昨日行使同意權，藍白對四位被提名人投下反對票，四人得票數相同，都是同意票五十張、不同意票六十張，均未跨過全體立委過半數的五十七張同意票門檻，四位被提名人全遭封殺。

國民黨立院黨團書記長羅智強表示，ＮＣＣ過去濫用職權、傷害新聞自由班班可考，至今結構並沒有變動，黨團認為可優先進行相關修法，讓ＮＣＣ成為專業、真正的獨立機關。

羅智強說，如果民進黨因應新國會新民意，也可以請在野黨推薦人選，大家共同商量最適合、最專業人選，才是正本之道。

「這些被提名人根本不堪檢驗」，民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，行政院長卓榮泰把ＮＣＣ當成另外一個酬庸機關，找了一個主委被提名人不懂電信、不懂傳播，有一些被提名人媒體經驗似乎很豐富，但詳細閱覽過去表現，卻連在媒體當新聞自律委員會委員工作都做不好，提名這些人不是在開台灣社會玩笑嗎？

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱表示，對於被提名人全數遭在野封殺感到遺憾；針對是否讓在野黨推薦人選，鍾佳濱認為，未來中選會的提名人選若納入朝野各政黨的意見，能藉此化解朝野之間的歧見，早日讓ＮＣＣ恢復運作，「也不失為一個可行的辦法」。