台灣首以成員國參與IPAC 范雲籲關注大陸跨境鎮壓

台灣今年首度以成員國身分參與對中政策跨國議會聯盟（IPAC），擔任台灣共同主席的立委范雲在發表短講時感謝IPAC對台灣的堅定支持，同時呼籲重視中國跨境鎮壓問題。

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會今天在布魯塞爾登場，30多個國家的議員齊聚，商討如何應對中國對全球安全、民主與繁榮構成的威脅。

台灣於去年7月在台北舉行的IPAC峰會期間正式晉升為成員國，由民進黨立委范雲、民眾黨立委陳昭姿擔任共同主席。今年是台灣首度以成員國身分參與年度峰會。

范雲出席今天的峰會並發表短講時，首先感謝IPAC對台灣的堅定支持，特別是在副總統蕭美琴於捷克遭到來自中國的跨國壓迫時，IPAC是最早發聲的組織之一。范雲也呼籲各國關注中國在全球各地升高跨國鎮壓的情形，建議IPAC採取更具體的行動，以強化國際合作，並確保中國的引渡協議不會被用以侵犯人權。

范雲接受中央社採訪時指出，中國跨國鎮壓的行為不是只針對台灣人，包含在加拿大、美國、英國，都有發生這類針對該國公民的行動，因此這些國家已經開始透過新的政策或是法制，阻絕中國這類傷害人權的跨國鎮壓行為。

她說，針對中共利用引渡罪犯的協定，實行傷害人權的行為，IPAC應該可以進行一些跨國合作，努力制止這類事件，因為這是基本人權的保障，不管是言論自由或是旅行的自由。

從昨晚開始的交流活動，到今天峰會正式開幕，范雲指出，「台灣」不斷地出現，許多與會的國會議員聽到「台灣來的立法委員」時，都非常熱情分享各自國內所做的努力。

她也提到，友邦巴拉圭的國會議員特別強調與台灣的友情，並表示「選擇的是對的事，而不是容易的事」。此外，也有不少並非邦交國的國會議員表示，非常想跟台灣發展經濟合作關係，但是中國的大使館不斷用「一中原則」施加壓力。

范雲表示，這也顯示中國崛起所帶來的負面影響力，不只傷害經濟自主性，也傷害了每一個國家的國會議員行使自身政治權利的方式，甚至有些國家的國會議員本來預計出席，但受到壓力而無法與會。「我想這些事情都是IPAC正在努力突破，目前IPAC也已經發揮了很大的影響力」。