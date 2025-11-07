快訊

被川普逗笑？白宮公布習近平「瞇眼笑容」照 大陸民眾看不到

台灣首以成員國參與IPAC 范雲籲關注大陸跨境鎮壓

中央社／ 布魯塞爾7日專電

台灣今年首度以成員國身分參與對中政策跨國議會聯盟（IPAC），擔任台灣共同主席的立委范雲在發表短講時感謝IPAC對台灣的堅定支持，同時呼籲重視中國跨境鎮壓問題。

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會今天在布魯塞爾登場，30多個國家的議員齊聚，商討如何應對中國對全球安全、民主與繁榮構成的威脅。

台灣於去年7月在台北舉行的IPAC峰會期間正式晉升為成員國，由民進黨立委范雲、民眾黨立委陳昭姿擔任共同主席。今年是台灣首度以成員國身分參與年度峰會。

范雲出席今天的峰會並發表短講時，首先感謝IPAC對台灣的堅定支持，特別是在副總統蕭美琴於捷克遭到來自中國的跨國壓迫時，IPAC是最早發聲的組織之一。范雲也呼籲各國關注中國在全球各地升高跨國鎮壓的情形，建議IPAC採取更具體的行動，以強化國際合作，並確保中國的引渡協議不會被用以侵犯人權。

范雲接受中央社採訪時指出，中國跨國鎮壓的行為不是只針對台灣人，包含在加拿大、美國、英國，都有發生這類針對該國公民的行動，因此這些國家已經開始透過新的政策或是法制，阻絕中國這類傷害人權的跨國鎮壓行為。

她說，針對中共利用引渡罪犯的協定，實行傷害人權的行為，IPAC應該可以進行一些跨國合作，努力制止這類事件，因為這是基本人權的保障，不管是言論自由或是旅行的自由。

從昨晚開始的交流活動，到今天峰會正式開幕，范雲指出，「台灣」不斷地出現，許多與會的國會議員聽到「台灣來的立法委員」時，都非常熱情分享各自國內所做的努力。

她也提到，友邦巴拉圭的國會議員特別強調與台灣的友情，並表示「選擇的是對的事，而不是容易的事」。此外，也有不少並非邦交國的國會議員表示，非常想跟台灣發展經濟合作關係，但是中國的大使館不斷用「一中原則」施加壓力。

范雲表示，這也顯示中國崛起所帶來的負面影響力，不只傷害經濟自主性，也傷害了每一個國家的國會議員行使自身政治權利的方式，甚至有些國家的國會議員本來預計出席，但受到壓力而無法與會。「我想這些事情都是IPAC正在努力突破，目前IPAC也已經發揮了很大的影響力」。

范雲 議員 峰會

延伸閱讀

回響／師資荒並非台灣獨有 全教總提4大解方、籲立即提升待遇

民進黨團：擔憂沈伯洋在第三國被中共抓 籲朝野團結反制

立委憂虐嬰調查「不成案」家長無助 衛福部允托嬰專法明訂救濟管道

劉世芳遭指「魔性訕笑」揚言送辦 民眾黨團：雞腸鳥肚不知反省

相關新聞

別再搞綠電？傳賴總統下令「2027年前重啟核三」 府方急駁斥

有關TVBS新聞網報導稱，賴清德總統「親令經濟部不要綠電」、「2027年前重啟核三」一事，總統府發言人郭雅慧今天表示，賴...

藍白合？傳民眾黨派許甫出戰這塊北市一級戰區 李明璇曝2人關係

2026縣市議員選舉還有近一年，但參選人已陸續浮出台面，國民黨北市黨部主委戴錫欽昨受訪談到藍白合，不過，在北市松山信義區...

參選定裝照致敬許光漢遭酸「哪來自信」 劉和然：謝謝提醒、虛心接受

綠委蘇巧慧選2026新北市長已就戰鬥位置，藍營表態參選的新北市副市長劉和然昨天公布定裝照，宣示「準備好了」，其中一套造型...

核二、核三重啟？卓榮泰表態：尊重科學與專業來決定

台電董事長曾文生日前曾表示，核二、核三有重啟的機會與條件。行政院長卓榮泰今天赴立法院備詢表示，核三廠5月17日停役當天，...

兩岸戰況吃緊 軍方後方「緊吃」？國民黨團：檢調不查嗎

國民黨立院黨團今下午發布新聞稿，表示日前傳出國軍對美軍事採購9千億元預算中，至少有2665億元軍購項目重大延宕，F-16...

丹娜絲災後屋損補助加碼 賴惠員：爭取2萬元11月底入帳

立法院今天繼續進行施政總質詢，民進黨立委賴惠員質詢時針對「非洲豬瘟防疫」與「丹娜絲災後屋損補助加碼兩萬元」兩大議題向行政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。