兩岸戰況吃緊 軍方後方「緊吃」？國民黨團：檢調不查嗎

國民黨立院黨團今下午發布新聞稿，表示日前傳出國軍對美軍事採購9千億元預算中，至少有2665億元軍購項目重大延宕，F-16V戰機已經付出1440億元約60%的貨款，但0架交機，現又傳出國軍軍品服裝採購，以契約金額的80％作為保證採購金額。國民黨團書記長羅智強質疑，國軍正在上演前線戰況吃緊，後方緊吃的戲碼嗎？這樣的國軍是在抗中保台，還是在掏空台灣？大賺黑心錢？檢調到底要不要查？

國民黨團表示，日前國民黨立委馬文君指，國防部軍備局在服裝採購合約上，以契約總金額80%為保證採購金額，官員回應說這樣才能吸引廠商投標，真的非常離譜。民進黨政府天天向國人宣導，投資廣告中如果有保障獲利都是詐騙，結果現在居然真實發生在國防部的採購合約中，不論廠商服裝是否符合官兵需求，只要簽約就給錢。羅智強要問，原來9000億元國防預算，國防部都是這樣花的嗎？這樣就可以抗中保台？有多少人在其中中飽私囊？

國民黨團表示，日前更傳出，國軍近四年招獲志願士兵5萬2674人，未服滿最低年限提前離營志願士兵人數，高達1萬2884人，佔同期間志願士兵人數高達24.47％，2023、2024年度志願役軍官提前退伍人數分別為1104人及1072人，今年截至6月底，提前退伍人數430人，已超過2021年度人數的八成。

國民黨團提到，超高比例軍士官兵提前退伍、軍購延宕交貨、軍購局保證廠商80%獲利，國防部是加速腐敗版的官場現形記。

羅智強也指出，如果國軍高層只想著藉抗中保台，中飽私囊無心保家衛國，難怪一堆人急著提前退伍，不想當民進黨政府貪汙無能下的炮灰。請問賴清德總統，「你說的抗中保台，是在真的在抗中？還是在保綠友友的新台幣？請說清楚、講明白。」