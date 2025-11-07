快訊

被川普逗笑？白宮公布習近平「瞇眼笑容」照 大陸民眾看不到

聽新聞
0:00 / 0:00

兩岸戰況吃緊 軍方後方「緊吃」？國民黨團：檢調不查嗎

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立法院黨團。記者屈彥辰／攝影
國民黨立法院黨團。記者屈彥辰／攝影

國民黨立院黨團今下午發布新聞稿，表示日前傳出國軍對美軍事採購9千億元預算中，至少有2665億元軍購項目重大延宕，F-16V戰機已經付出1440億元約60%的貨款，但0架交機，現又傳出國軍軍品服裝採購，以契約金額的80％作為保證採購金額。國民黨團書記長羅智強質疑，國軍正在上演前線戰況吃緊，後方緊吃的戲碼嗎？這樣的國軍是在抗中保台，還是在掏空台灣？大賺黑心錢？檢調到底要不要查？

國民黨團表示，日前國民黨立委馬文君指，國防部軍備局在服裝採購合約上，以契約總金額80%為保證採購金額，官員回應說這樣才能吸引廠商投標，真的非常離譜。民進黨政府天天向國人宣導，投資廣告中如果有保障獲利都是詐騙，結果現在居然真實發生在國防部的採購合約中，不論廠商服裝是否符合官兵需求，只要簽約就給錢。羅智強要問，原來9000億元國防預算，國防部都是這樣花的嗎？這樣就可以抗中保台？有多少人在其中中飽私囊？

國民黨團表示，日前更傳出，國軍近四年招獲志願士兵5萬2674人，未服滿最低年限提前離營志願士兵人數，高達1萬2884人，佔同期間志願士兵人數高達24.47％，2023、2024年度志願役軍官提前退伍人數分別為1104人及1072人，今年截至6月底，提前退伍人數430人，已超過2021年度人數的八成。

國民黨團提到，超高比例軍士官兵提前退伍、軍購延宕交貨、軍購局保證廠商80%獲利，國防部是加速腐敗版的官場現形記。

羅智強也指出，如果國軍高層只想著藉抗中保台，中飽私囊無心保家衛國，難怪一堆人急著提前退伍，不想當民進黨政府貪汙無能下的炮灰。請問賴清德總統，「你說的抗中保台，是在真的在抗中？還是在保綠友友的新台幣？請說清楚、講明白。」

抗中保台 國防部 國民黨 國軍

延伸閱讀

回嗆蔡英文年改交接說 羅智強：馬英九沒要把公教逼上絕路

國民黨團通過廢除總召兩年條款 羅智強：38位立委共同提案

林佳龍堅持挺林岱樺 羅智強：政務官造反是賴清德咎由自取

立委羅智強稱屏東廚餘養豬查核率最低 屏東縣府怒批惡意污衊

相關新聞

別再搞綠電？傳賴總統下令「2027年前重啟核三」 府方急駁斥

有關TVBS新聞網報導稱，賴清德總統「親令經濟部不要綠電」、「2027年前重啟核三」一事，總統府發言人郭雅慧今天表示，賴...

藍白合？傳民眾黨派許甫出戰這塊北市一級戰區 李明璇曝2人關係

2026縣市議員選舉還有近一年，但參選人已陸續浮出台面，國民黨北市黨部主委戴錫欽昨受訪談到藍白合，不過，在北市松山信義區...

參選定裝照致敬許光漢遭酸「哪來自信」 劉和然：謝謝提醒、虛心接受

綠委蘇巧慧選2026新北市長已就戰鬥位置，藍營表態參選的新北市副市長劉和然昨天公布定裝照，宣示「準備好了」，其中一套造型...

核二、核三重啟？卓榮泰表態：尊重科學與專業來決定

台電董事長曾文生日前曾表示，核二、核三有重啟的機會與條件。行政院長卓榮泰今天赴立法院備詢表示，核三廠5月17日停役當天，...

兩岸戰況吃緊 軍方後方「緊吃」？國民黨團：檢調不查嗎

國民黨立院黨團今下午發布新聞稿，表示日前傳出國軍對美軍事採購9千億元預算中，至少有2665億元軍購項目重大延宕，F-16...

丹娜絲災後屋損補助加碼 賴惠員：爭取2萬元11月底入帳

立法院今天繼續進行施政總質詢，民進黨立委賴惠員質詢時針對「非洲豬瘟防疫」與「丹娜絲災後屋損補助加碼兩萬元」兩大議題向行政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。