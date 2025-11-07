丹娜絲災後屋損補助加碼 賴惠員：爭取2萬元11月底入帳

立法院今天繼續進行施政總質詢，民進黨立委賴惠員質詢時針對「非洲豬瘟防疫」與「丹娜絲災後屋損補助加碼兩萬元」兩大議題向行政院長卓榮泰與農業部長陳駿季提出質詢，呼籲中央政府在防疫補助與災後復原上都應加速落實，兼顧產業穩定、挽回民眾信心。

賴惠員指出，風災重建部分，感謝卓榮泰10月28日宣布加碼每戶兩萬元屋損補助，但也直言基層民眾最關心的是何時入帳、是否符合資格。賴惠員當面向卓榮泰確認，台南市已造冊的4萬6801戶災民是否都能領到補助、是否採不分面積與屋損程度一律發放、以及爭取比照慰助金直接撥入帳戶並簡化流程、爭取先前未申請者「補申請」的機會。卓榮泰回應，行政院已核定相關計畫，並保證在11月底前全數完成發放。

賴惠員表示，這項加碼補助不僅能讓受災民眾獲得實質協助，更要讓鄉親感受政府努力照顧災民、重建信任的決心。行政效率是重建信心的關鍵，未來將緊盯執行情況，確保這筆補助11月底確實能協助到每一戶真正受災的家庭。

非洲豬瘟方面，賴惠員指出，這次疫情雖暫時受控，今天台灣豬重新上市，但15天的禁運、禁宰措施讓豬農承受極大壓力與經濟損失。現行補助僅能彌補部分成本，呼籲中央應檢討補貼機制，提供更有感的協助，協助豬農度過禁宰期後的復甦階段。

賴惠員提醒，防疫重點不應僅停留在家畜場，更應強化野外端的監控與管理，防止野豬成為非洲豬瘟的「保毒宿主」，以免病毒再度擴散成災。

賴惠員建議，政府應重新檢視廚餘養豬政策，研議將廚餘升級為安全可追溯的生質飼料，或導入黑水虻蛋白產業化模式，兼顧環保與防疫安全，完成台灣養豬業邁向現代化與永續經營的關鍵一步。

賴惠員表示，無論是風災重建還是防疫補助，政府都必須上緊發條，講求「速度、精準與責任」。她將持續為豬農與台南鄉親發聲，讓養豬業與防災韌性在風雨中更堅強。