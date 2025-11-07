義大利倫巴底議會通過友台動議 林佳龍盼深化交流

快訊

中央社／ 台北7日電

義大利北部倫巴底大區議會日前通過友台動議，外交部林佳龍今天表示，誠摯感謝倫巴底大區議會首度通過友台動議，以實際行動力挺台灣，外交部將在台義既有良好的基礎上，持續深化雙邊實質交流及友好合作關係。

外交部晚間發布新聞稿表示，倫巴底大區議會4日以47票贊成、0票反對、0票棄權，一致決通過「支持台灣充分參與國際機構與組織及各項旨在終止對台灣外交孤立之倡議與作為」動議，創下義大利首個大區議會通過友台動議，極具開創性與指標性意義。

外交部說明，此動議呼應去年9月義大利眾議院外交委員會通過的友台決議，支持台灣有意義參與國際組織，包括世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、氣候變化綱要公約 （UNFCCC）及國際刑警組織（INTERPOL）等聯合國專門機構，並推動一切有助終止台灣外交孤立的倡議與作為。

外交部指出，這項動議由倫巴底大區議會今年9月訪台的5位跨黨派議員共同提出，包括蓋列拉（GiulioGallera）、文杜拉（Marcello Maria Ventura）、羅塔（Ivan Rota）、馬蘭奇尼（Giovanni Malanchini）及殷斐倪齊（Diego Invernici）。

外交部說明，林佳龍誠摯感謝倫巴底大區議會首度通過友台動議，以實際行動力挺台灣，鼓勵義大利地方政府持續推動友台行動，並強調外交部將在台義既有良好的基礎上，持續深化雙邊實質交流及友好合作關係。

外交部 義大利 林佳龍

