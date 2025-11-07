NCC人事遭封殺卓榮泰稱「已遞半個橄欖園」 白營轟政治算計甩鍋在野

藍白今封殺國家通訊傳播委員會（NCC）4位被提名人人事同意權。行政院長卓榮泰備詢稱，他已經把整個橄欖園的一半都遞出來，結果沒得到任何善意回應，將重新思考未來合作模式。民眾黨團反批卓揆政治算計，在國會公然說謊、惡意壓案，只是在等大罷免，好讓民進黨掌控過半國會之後，護航給過，人事遭封殺還甩鍋在野黨。

民眾黨團指出，卓榮泰今年4月備詢時，聲稱徵詢碰壁，才會拖了整整一年，直到今年7月底才將名單送至立院，但上個月立院審查名單時，被提名人才坦承，最早在去年11月、最晚今年5月就已經答應行政院會出任，卓榮泰在國會公然說謊、惡意壓案，只是在等大罷免，好讓民進黨掌控過半國會之後，護航給過。

民眾黨團說，4位NCC委員被提名人被否決，是有人不具電信與媒體相關專業，有人具有政治爭議性；還有人在詢答過程中，不敢保證自己能夠做到超然獨立。卓揆卻惱羞成怒，說自己已經「遞出半個橄欖園」、未來要考慮停止合作模式，真是笑掉人大牙。

民眾黨團表示，事實上賴清德總統與卓榮泰上任以來，僅在中選會委員名單難產時才來「諮詢」民眾黨團，連三讀通過的法律都拒不執行；民眾黨團不計前嫌，公開向社會各界徵詢為國舉才，只希望中選會不要再像NCC一樣，被怠惰無能的行政院弄到癱瘓。

民眾黨團批評，卓榮泰不只行政怠惰，提名時程更充滿政治算計，想把NCC當作幫大罷免加溫的柴火，如今還想用見笑轉生氣的方式甩鍋在野黨。