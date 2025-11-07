藍白合？傳民眾黨派許甫出戰這塊北市一級戰區 李明璇曝2人關係

2026縣市議員選舉還有近一年，但參選人已陸續浮出台面，國民黨北市黨部主委戴錫欽昨受訪談到藍白合，不過，在北市松山信義區議員選戰，民眾黨傳將由許甫出線，藍營也有李明璇、滿志剛、李煥中等戰將。李明璇分享，兩人是同鄉、理念相近，不必擔心競爭關係。

北市松山信義市議員選區共有9席，當中，藍營共有5席的空間，加上徐巧芯、王鴻薇轉任立委後空出的2席。若該區藍白合，勢必會經過一陣廝殺。

表態參選的李明璇說，政治競爭不一定是惡性的，有更多願意投入地方的候選人出現，對市民都是好事。其實她跟許甫有一個共同點，都是高雄人，都是在台北打拚的北漂青年。

她說，既然來自同鄉、理念又相近，就不必擔心競爭的關係，是一起合作拿下松信目前空缺的3席。藍白合不該只是政黨之間的算計，而是理念上的靠近、價值上的連結。

李明璇說，相信只要大家把心放在人民身上，不是為了黨爭，而是為了人民打拚而做，這場選舉就會是良性競爭。政治最終不是彼此取代，而是一起讓人民有更好的選擇。